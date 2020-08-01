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1 ilde düğün ve bayram yemekleri yasaklandı
Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs salgınında son dakika gelişmesi... Valilik tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre; Düğün ve bayram yemekleri korona virüs nedeniyle yasaklandı.
1 ilde düğün ve bayram yemekleri yasaklandı
01 Ağustos 2020 11:25 -
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Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar başkanlığında toplanan kurul üyeleri gündemdeki konular görüştü. Covid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, güvenli mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla yeni kararlar alındı.

Kurul, “İlimiz genelinde gerçekleşecek bayram ziyareti, düğün, mevlit gibi törenlerde, organizasyonlarda yemek ikramı, servisi yapılmasının yasaklanmasına, törenlerde, organizasyonlarda kişiler arası mesafenin aynı aile bireyleri dışındaki kişiler için asgari 1 metre olması gerektiği kuralının aksatılmadan uygulanmasına” karar verdi.

Cenazelerin eve götürülmemesiyle ilgili ise, “Kalabalık ortamlarda korona virüs bulaşma riski artacağından, cenaze törenlerinin mümkün olduğunca az kişinin katılımı ile yapılmasının sağlanması, cenazelerin evlere götürülmemesi, cenazelerin defni sırasında sosyal mesafe kurallarına uyulması ve maske takma konularında belediye yetkilileri, muhtarlar ve ilgili kurumların gerekli uyarı, denetimleri yapmalarına, ilimiz genelinde hastalık yayılmasının önüne geçilebilmesi için toplu taziye kabulü, taziye ziyaretlerinin yasaklanmasına, Covid-19 hastalığı bulaşma riski nedeniyle ilimiz genelinde hastaların ziyaretçi kabulü ve hasta ziyaretlerinin yasaklanması” yönünde karar alındı.

Anahtar Kelimeler:

covid-19 adiyaman adiyaman valisi mahmut cuhadar bayram ziyareti dugun mevlit

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