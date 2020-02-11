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1 İngiliz, 11 kişiye koronavirüs bulaştırdı
İngiltere'de yetkililer, 11 kişiye yeni tip koronavirüs bulaştırdığı tahmin edilen İngiliz vatandaşının temas ettiği diğer kişileri bulmaya çalışıyor
1 İngiliz, 11 kişiye koronavirüs bulaştırdı
11 Şubat 2020 - AA
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LONDRA -Karantina altında tutulan 53 yaşındaki iş insanı Steve Walsh'ın virüsü Singapur'daki bir iş gezisinde kaptığı, İngiltere'ye dönmeden önce Fransa'da kaldığı kayak tesisinde de 11 kişiye bulaştırdığı tahmin ediliyor. 

Aralarında 9 yaşında bir çocuğun da olduğu bu kişilerden beşi Fransa'da, beşi İngiltere'de, biri de İspanya'da tedavi görüyor. 

Yetkililer, İngiliz vatandaşının temas ettiği diğer kişileri bulmaya çalışırken, virüsü Walsh'tan kapanlar arasında iki doktorun bulunması nedeniyle Brighton kentindeki bir klinik geçici olarak kapatıldı. 

Ayrıca kentteki bir ilkokulda çalışan bir öğretmene de virüs bulaşmış olabileceğine dair iddialar nedeniyle ailelerin çocuklarını söz konusu okula göndermediği belirtildi.

Öte yandan Walsh, yaptığı açıklamada, tamamen iyileştiğini duyurdu. 

Hiçbir belirti göstermemesine karşın şüphe üzerine hastaneye giden Walsh, virüsü taşıdığının tespit edilmesinin ardından hastanede karantinada tedavi gördüğünü söyledi.

Walsh, kendisi iyileşse de virüsün bulaştığı diğer kişileri düşündüğünü kaydetti.

"Ciddi ve yakın tehdit"

İngiltere Sağlık Bakanlığı, dün ülkedeki vaka sayısının 8'e çıktığını açıklarken yeni tip koronavirüsü "ciddi ve yakın tehdit" ilan etmişti.

Virüsün yayılmasını geciktirmek veya önlemek için yeni kararlar alan Bakanlık, koronavirüs taşıyan kişilerin zorla karantinaya alınabileceklerini ve halk sağlığına tehdit oluşturmaları durumunda istemeseler dahi tecrit edilebileceklerini duyurmuştu. 

Anahtar Kelimeler:

karantina koronavirus ingiliz

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