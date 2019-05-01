1 Mayıs'a giden sağlık çalışanları kaza yaptı! Ölü v e yaralılar var!

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden, 1 Mayıs kutlamalarına katılmak üzere Şanlıurfa'ya giden sağlık çalışanlarını taşıyan otobüs devrildi. Kazada, ölü ve yaralılar var.

01 Mayıs 2019 -