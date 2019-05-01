1 Mayıs'a giden sağlık çalışanları kaza yaptı! Ölü v e yaralılar var!

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden yola çıkan işçiler, Şanlıurfa'da Hak-İş ve Memur-Sen'in düzenlediği 1 Mayıs kutlamalarına gidiyordu. İşçileri taşıyan midibüs Birecik-Suruç yolunda bir TIR'la çarpışarak devrildi.
Kazayı görenler durumu hemen yetkililere bildirdi. Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
İlk belirlemelere göre kazada 5 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır oldu öğrenildi.
Hak-İş ve Memur-Sen tarafından Şanlıurfa'da düzenlenen 1 Mayıs programı, kaza nedeniyle yarıda kesildi.
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|10/05-11/05
|TAKD Uzlaşı Sempozyumu
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|10/05-11/05
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