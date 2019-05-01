SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
1 Mayıs'a giden sağlık çalışanları kaza yaptı! Ölü v e yaralılar var!
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden, 1 Mayıs kutlamalarına katılmak üzere Şanlıurfa'ya giden sağlık çalışanlarını taşıyan otobüs devrildi. Kazada, ölü ve yaralılar var.
1 Mayıs'a giden sağlık çalışanları kaza yaptı! Ölü v e yaralılar var!
01 Mayıs 2019 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden yola çıkan işçiler, Şanlıurfa'da Hak-İş ve Memur-Sen'in düzenlediği 1 Mayıs kutlamalarına gidiyordu. İşçileri taşıyan midibüs Birecik-Suruç yolunda bir TIR'la çarpışarak devrildi.

Kazayı görenler durumu hemen yetkililere bildirdi. Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

İlk belirlemelere göre kazada 5 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır oldu öğrenildi.

Hak-İş ve Memur-Sen tarafından Şanlıurfa'da düzenlenen 1 Mayıs programı, kaza nedeniyle yarıda kesildi.

Anahtar Kelimeler:

trafik kazasi 1 mayis

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
trafik kazası 1 mayıs devlet hizmet yükümlülüğü hekim pratisyen uzman Sağlık bakanlığı onkoloji kanser aşısı Edward Brian Butler Radyasyon Onkolojisi onkoloji merkezi Kent Sağlık Grubu
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
03/05-04/05 7. Uluslararası Lösemi Lenfoma Miyelom Kongresi TIBBİ... İSTA
01/05-05/05 12. Anadolu Romatoloji Günleri ROMATOLOJİ KIBR
01/05-05/05 14. Ege Dermatoloji Günleri DERMATOLOJİ MUĞL
10/05-11/05 TAKD Uzlaşı Sempozyumu TIBBİ... MUĞL
10/05-11/05 Üroonkoloji Derneği Bahar Toplantısı & ASCO GU Direct 2019 ÜROLOJİ ANKA
03/10-06/10 7. Ulusal Fıtık Kongresi GENEL... İZMİ
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.