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1 metre mesafe, 15 dakika süre, temas için yeterli
"Virüsün temas yoluyla geçtiğini biliyoruz. Bir metreden yakın mesafede ve 15 dakikayı geçen sürelerde bir arada olursak bu temas olarak tanımlanabilir."
1 metre mesafe, 15 dakika süre, temas için yeterli
16 Mart 2020 08:52 - Türkiye Gazetesi
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Türk Toraks Derneği Üyesi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Füsun Öner Eyüboğlu, maske ve eldiven kullanımından virüsün bulaşmasına kadar pek çok konuda merak edilenleri cevapladı. Prof. Dr. Eyüboğlu, COVID-19 denilen virüsün nezleden çok daha ağır seyredebilen bir enfeksiyon olduğunu belirterek "Bizim gribe özel bir ilacımız var ama şu anda COVID-19 için bir ilacımız ve aşımız yok. Aşı çalışmaları başlatıldı, en yakın ihtimalle çalışmaların sonlandırılması 12 ayı bulacak" diye konuştu. Prof. Dr. Eyüboğlu, özetle şunları söyledi:

Acil durumlar dışında hastane başvuruları ötelenmeli. Hasta değilsek maske kullanmaya gerek yok. Ancak, hastaların mikrobu saçmamak adına maske kullanmalarını öneriyoruz. Kronik rahatsızlığı olanlar hastaneye gideceklerse kendilerini korumalılar, gerekirse maske kullanabilirler. Maskeler, iki saat arayla değiştirilmeli. Cerrahi maskelerin takılması yeterli.

AYNI ORTAMDA BULUNURSAK

Virüsün temas yoluyla geçtiğini biliyoruz. Bir metreden yakın mesafede ve 15 dakikayı geçen sürelerde bir arada olursak bu temas olarak tanımlanabilir. Ancak, koridorda birbirimizin yanından geçtiğimizde illaki bulaşması söz konusu değil. Öte yandan virüs cansız ortamlarda da ortalama 3-6 saat kadar canlı kalabiliyor. Asansör tuşlarını, elektrik butonlarına dokunduktan sonra ellerimizi temizlediğimizden emin olalım. Etkinlikleri ise açık alanlarda yapalım.

Anahtar Kelimeler:

covid-19 virus asi

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