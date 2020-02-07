Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
10 ayda 327 bin 873 reçete kesildi
2019 yılının Ocak ayından başlayarak Ekim ayı bitene kadar geçen sürede hastalara 327 bin 873 reçete kesilirken, bunun mali karşılığının 33 milyon 242 bin 279 olduğu kaydedildi
10 ayda 327 bin 873 reçete kesildi
07 Şubat 2020 - İHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

İSTANBUL  - Medya takibi kurumu Ajans Press, sağlık sektörü ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve PRNet’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre sağlık sektörü ile alakalı geçen yıl basına yansıyan haber adedi 508 bin 591 olarak kayıtlara geçti. 2018 yılındaki haber adet sayısı incelendiğinde ise 634 bin 908 olduğu saptandı. Kesilen reçeteler ise 5 bin 527 habere konu olurken, reçete otomasyon sistemine geçilmesinin konuşulan başlıklar arasında yer aldığı gözlendi.

Ajans Press’in, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2019 yılının Ocak ayından başlayarak Ekim ayı bitene kadar geçen sürede hastalara 327 bin 873 reçete kesildiği saptandı. Bunun mali karşılığının ise 33 milyon 242 bin 279 olduğu kaydedildi. Böylelikle 10 aylık dönem olmasına rağmen sağlık için kesilen faturaların geçmiş yıllardaki 12 aylık dönemden daha yüksek olduğu görüldü. 2014 yılına bakıldığında 337 bin 403 reçeteye karşın 16 milyon 354 bin 118 fatura tutarı olduğu kaydedilirken, 2017 yılındaki reçete sayısının da 363 bin 584 reçeteye karşın fatura tutarının 25 milyon 143 bin 536 olduğu saptandı. Böylelikle yıllar içinde sağlık için harcanan paranın arttığı gözlendi.

Anahtar Kelimeler:

saglik sektoru 508 bin 591 sosyal guvenlik kurumu sgk recete

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.