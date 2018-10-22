SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
10. Dünya Sağlık Zirvesi'nde Doç. Dr. Özge Karadağ: 'Deneyimlerimizi öğrenmek istiyorlar'
Hacettepe Üniversitesinden Doç. Dr. Özge Karadağ Çaman, "Çok sayıda mülteciye hizmet vermekle ilgilenen ülkelerin, sağlık hizmetlerini bu kadar kısa sürede nasıl organize edebildiğimize hayranlıkla baktıklarını söyleyebilirim." dedi
10. Dünya Sağlık Zirvesi'nde Doç. Dr. Özge Karadağ: 'Deneyimlerimizi öğrenmek istiyorlar'
22 Ekim 2018 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Bahattin Gönültaş Almanya’da 10. Dünya Sağlık Zirvesi’ne Türkiye'yi temsilen "Genç Lider Hekim" olarak katılan Hacettepe Üniversitesinden Doç. Dr. Özge Karadağ Çaman, zirvede Türkiye’deki düzensiz göçmenlere yönelik sağlık hizmetleriyle ilgili çok soru aldığını belirterek, "Çünkü çok sayıda mülteciye hizmet vermekle ilgilenen ülkelerin, milyonlarca insan geldiğinde sağlık hizmetlerini bu kadar kısa sürede nasıl organize edebildiğimize, kamu kurumlarımızın çabalarına çok hayranlıkla baktıklarını söyleyebilirim. Deneyimlerimizi öğrenmek istiyorlar." dedi.

Başkent Berlin’de yapılan 10. Dünya Sağlık Zirvesi’ne Türkiye'yi temsilen "Genç Lider Hekim" olarak katılan Doç. Dr. Çaman, AA muhabirine zirveyi ve Türkiye’nin sağlık alanında politikalarını değerlendirdi.

Zirvede 100'e yakın ülkeden 2 binden fazla katılımcının dünyada herkesi ilgilendiren küresel sağlık sorunlarını konuştuğunu söyleyen Çaman, Türkiye’den geldiği için düzensiz göçmenlerle ve onlara yönelik sağlık hizmetleriyle ilgili çok soru aldığını kaydetti.

Çaman, "Türkiye’deki çalışmaları anlattım. Genellikle insanlar şaşkınlıkla karşılıyorlar çünkü çok sayıda mülteciye hizmet vermekle ilgilenen ülkelerin, milyonlarca insan geldiğinde sağlık hizmetlerini bu kadar kısa sürede nasıl organize edebildiğimize, kamu kurumlarımızın çabalarına çok hayranlıkla baktıklarını söyleyebilirim. Deneyimlerimizi öğrenmek istiyorlar. Ülkeler neler yaptığımızı öğrenme konusunda çok istekli." diye konuştu.

Çaman, zirvede, küresel iklim değişikliğinin sağlığa etkileri, çevre kirliliği, uluslararası göçün toplumların sağlığını nasıl etkilediği, antibiyotik direnci, sağlıkta teknoloji ve inovasyon gibi bütün ülkeleri ilgilendiren konulara odaklanılarak ortak çözümler bulunmaya çalışıldığını anlattı.

Uluslararası göçün, bütün dünyayı etkilediği için zirvenin en önemli konusu olduğunu dile getiren Çaman, şöyle devam etti:

"Türkiye en çok mülteciyi barındıran ülke. Türkiye’nin milyonlarca mülteciyi kabul etmesi insani olarak çok olumlu yansımalarının yanında bazı güçlükleri de beraberinde getiriyor. Bazı sağlık ihtiyaçları gibi. Mülteciler çok ciddi travmalar yaşadıkları için ruh sağlığı ve psikososyal hizmetleri almaları çok önemli. Bunların içindeki çocuk, gençler ve kadın çok önemli. Her iki toplumun sağlığı için önleyici sağlık hizmetlerinin yapılması lazım. Bunlar vazgeçilmez hizmetler. Bunlar kolay iş değil. Türkiye’de devlet kurumlarımızın çok yoğun çabası ve uluslararası bazı desteklerle çok sektörlü olarak iş birliği içinde bütün bu koruyucu hizmetlerin planlandığını görüyoruz. Elbette bu kolay bir iş değil çünkü sağlık hizmetlerinin ona göre planlanıp çalışanlara ek eğitim verilmesi lazım. Türkiye bu konuda çok başarılı."

Çaman, sağlık teknolojisinde çok hızlı gelişmelerin olacağına işaret ederek, veri analizi ve doktorla hastayı yakınlaştıran uygulamaların ve veri güvenliğinin ön plana daha çok çıkacağını bildirdi.

Türkiye’nin birçok ülkeye kıyasla tedavi edici, koruyucu ve rehabilite edici hizmetleri düzenli şekilde verildiğini anlatan Çaman, "Elbette ki her ülkede kaynaklar sınırlı. Bu zengin ülkede de fakir ülkede de böyle. O kaynakları çok iyi ve adaletli bir biçimde kullanabilmek gerekiyor. Sağlık sorunlarını önceleyerek en öncelikli sağlık sorunlarına odaklanmak gerekiyor. Türkiye açısından bakarsak halen genç nüfusun sağlığını korumamız lazım. Yaşlanan nüfusa yönelik politikalar son derece önemli olacak. Mülteci sağlığı bizim için önemli konu olacak. İklim değişikliği konusunda politikaların ön planda olması gerekir." diye konuştu.

Zirveye her yıl dünyanın çeşitli ülkelerinden küresel konularda çalışan 20 hekimin davet edildiğini ve bu yıl da Türkiye’den kendisinin seçildiğini belirten Çaman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu hekimler düzenlenen çalıştaylara katılıyor. Bu zirvede bu hekimlerden bir tanesinin konuşması isteniyor. Bu yıl da 20 hekim arasından beni küresel liderler konuşma yapmam için seçtiler. Küresel konularda insan, hayvan, bitki ve çevre sağlığını kapsayan tek sağlığa, çocuklarımızın dünya vatandaşı olarak nasıl eğitebileceğimize ve insanların arasındaki eşitsizliğe yönelik mesajlar verdim. Konuşmamdan sonra tanımadığımız insanlar gelerek 'Çok kısa sürede çok güzel mesajlar verdin' diye tebrik etti. Bu da ülkemizi temsil noktasında beni mutlu etti."

Anahtar Kelimeler:

dunya saglik zirvesi doc dr ozge karadag caman genc lider hekim

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
3
1) Naim ünsal (Dr)
22.10.2018 13:38:59
Dr hanım çok haklı .büyük Türk milleti herşeye hızla adepte olur.problemi çözer.şikayet etmez.ama bazı nankör tipler bunu taktir etmez.Allah ın adaletine bırakıyorum
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
bilkent şehir hastanesi sağlık bakanlığıgrip aşısı op. dr. remzi tinazli kulak burun bogazsaglik tarihi ceyhun irgilelektrik aktivasyonu prof. dr. recai pabuccu spermst. peter hastanesi dr. dawit tearegaucheramerikan gida ve ilac dairesi doc. dr. gamze akbulutdiscilik ekipmani implant dolgu ve kaplama malzemesifetö gözaltıadana sağlıkta şiddet trakya üniversitesi Prof. Dr. Erhan Tabakoğlugebelik doc. dr. ali sevenestetik ve guzellik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi prof. dr. akin yuceldermatoloji prof. dr. gunes gur aksoy dermatolojide farkindalik anketigöz sağlığı doc. dr. necati durukırıkkale evde sağlık palyatif bakım Uğur Tiftikçimeme kanseri prof. dr. semih gorguluosteoporoz endokrinoloji ve metabolizma prof. dr. dilek gogas yavuzdunya saglik zirvesi doc. dr. ozge karadag caman genc lider hekimüreme çocuk spor obezitesaglik bakanligi maternal mortalite anne olum kadın doğumsarı nokta yeşil sebze westmead tibbi arastirma enstitusuprofental korteks montreal noroloji enstitusu alain dagher
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
20/10-23/1034. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji KongresiKARDİYOLOJİANTA
24/10-25/10İlaç ve Tıbbi Cihazlar Zirvesi ve FuarıECZACILIKANKA
25/10-28/102. Uluslararası Kozmetoloji Ve Kozmetik Jinekoloji KongresiKADIN...İSTA
25/10-28/106. EndoBridge MeetingENDOKRİNO...ANTA
26/10-29/1027. Ulusal Üroloji KongresiÜROLOJİKIBR
03/11-03/11IV. Davranış Nörolojisi ve Demans OkuluNÖROLOJİİSTA
31/10-03/11TMFTP 11. Ulusal KongresiKADIN...İSTA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.