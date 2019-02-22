10 gün içerisinde aynı hastanede 2. darp olayı: Başhekim yardımcısı darbedildi

İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü'nün ifadelerine yer verilen yazılı açıklamada şunlar kaydedildi :

"Hastaneye sağlık hizmeti almak için gelen bir hastanın, vezne mühür bölümünde görevli Başhekim Yardımcısı Dr. İsmail Adadıoğlu’na ortada hiçbir sebep yokken saldırdığını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Daha geçtiğimiz günlerde görevi başında hasta yakınları tarafından linç girişimine maruz kalarak darp edilen beyin cerrahi servisi sorumlu hemşiremizin olayı tazeliğini korurken, bugün bir başka şiddet olayı meydana gelmiştir.

Aklı selim olan bir insanın yapmayacağı bu şiddet olayı nedeniyle, idari personelimizin sol el serçe parmağı kırılmış; hastanede beyaz kod verilerek saldırıda bulunan şahıs, güvenlik personeli tarafından etkisiz hale getirilmiştir.

Yaşanan bu şiddet olayı bizleri her zaman olduğu gibi yine çok üzmüştür. Sebebi ne olursa olsun hiçbir şekilde haklı yanı olmayan, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarını kınıyoruz. Dr. İsmail Adadıoğlu’na geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, emniyete intikal ederek yargıya yansıyan olayın hukuki anlamda takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyorum.”