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10 gün içerisinde aynı hastanede 2. darp olayı: Başhekim yardımcısı darbedildi
İl Sağlık Müdürlüğü, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merkez Kampüsü’nde (SEAH) görevli başhekim yardımcısının bir hasta tarafından darbedilmesini kınadı.
10 gün içerisinde aynı hastanede 2. darp olayı: Başhekim yardımcısı darbedildi
22 Şubat 2019 - AA
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İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü'nün ifadelerine yer verilen yazılı açıklamada şunlar kaydedildi : 

"Hastaneye sağlık hizmeti almak için gelen bir hastanın, vezne mühür bölümünde görevli Başhekim Yardımcısı Dr. İsmail Adadıoğlu’na ortada hiçbir sebep yokken saldırdığını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Daha geçtiğimiz günlerde görevi başında hasta yakınları tarafından linç girişimine maruz kalarak darp edilen beyin cerrahi servisi sorumlu hemşiremizin olayı tazeliğini korurken, bugün bir başka şiddet olayı meydana gelmiştir.

Aklı selim olan bir insanın yapmayacağı bu şiddet olayı nedeniyle, idari personelimizin sol el serçe parmağı kırılmış; hastanede beyaz kod verilerek saldırıda bulunan şahıs, güvenlik personeli tarafından etkisiz hale getirilmiştir.

Yaşanan bu şiddet olayı bizleri her zaman olduğu gibi yine çok üzmüştür. Sebebi ne olursa olsun hiçbir şekilde haklı yanı olmayan, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarını kınıyoruz. Dr. İsmail Adadıoğlu’na geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, emniyete intikal ederek yargıya yansıyan olayın hukuki anlamda takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyorum.”

 

Hemşireyı görevi başında darbettiler: Adli süreç başlatıldı 

Sağlıkta şiddet raporunda çarpıcı sonuç: Şiddet en çok hasta yakını tarafından ve giderek artıyor

 

Anahtar Kelimeler:

saglikta siddet bashekim yardimcisi

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People
8
1) AS (dr)
22.02.2019 16:10:37
Şİfai Demirel, idarecilerin yediği dayağın hepsinin basına yansıdığını mı sanıyorsun? Hepimiz aynı gemideyiz, onlar da bizim gibi dayak yiyor ama onlar daha hırslı, seslerini çıkarmıyor
People
3
2) sağlıkta şiddet (dr)
22.02.2019 16:08:24
Bir zamanlar bir reklam vardı : "AKLINDAN BİLE GEÇİRME" . Maganda, psikopat,sosyopat, kişiliği bozuk,ne idüğü belirsiz yaratık bu duruma getirilinceye kadar durmak yok.
People
8
3) Ahmet Taha (Uzman Hekim)
22.02.2019 15:53:57
Sırada hastane müdürleri, başhekimler, il sağlık müdürleri var. Sonrası artık müsteşarlara sıra geliyor.
People
8
4) m. murat (dr)
22.02.2019 15:12:58
Bu vurdumduymazlık böyle devam ederse, sağlıktaki terör Sağlık Bakanına kadar ulaşacak gibi gözüküyor.
People
39
5) Şifai Demirel (uzman doktor)
22.02.2019 14:27:28
sıra idarecilere geldiyse yakında çözüm bulunur
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