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10 kanser türünün erken tanısında 'çığır açacak' yöntem: Likid biyopsi
Kanser bilimi alanında çalışanların bir araya geldiği en büyük buluşma olma özelliğini taşıyan bir konferansta, hastalığın erken teşhisine ilişkin çığır açacak bir gelişme duyuruldu.
10 kanser türünün erken tanısında 'çığır açacak' yöntem: Likid biyopsi
01 Haziran 2018 - BBC Türkçe
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ABD'nin New York kentindeki konferansta, 10 farklı kanser türünün, kan testi yoluyla erken teşhis edilebileceği açıklandı.

Guardian gazetesinde yer alana habere göre, likid biyopsi adı verilen ve kanda dolaşan kanserli hücreleri tespit etmeye odaklanan yöntem, yumurtalık ve pankreas kanserlerinin erken teşhisinde özellikle iyi sonuç verdi.

Kanser teşhisindeki yeni yöntem: Sıvı biyopsi

Araştırmacılar, diğer kanser türleri için de bu yöntemin evrensel bir tanı aracı olmasını umduklarını açıklıyor.

Araştırmayı kaleme alan Taussig Kanser Enstitüsü'nden Doktor Eric Klein, bu gelişmenin kanser araştırmalarında çığır açma potansiyeli olduğunu söyleyerek, "Bu testin çok insanın hayatını kurtarmasını umuyoruz" dedi.

Toplam bin 600 vaka üzerinde gerçekleştirilen araştırmaya katılanlardan 749'una o ana kadar kanser tanısı konulmamıştı. 878 kişiye ise henüz tanı konulmuştu.

Testin özellikle, pankreas, yumurtalık, karaciğer ve safra kesesi kanserlerinin tanısında "5 hastanın 4'ünde isabet" gösterdiği açıklandı.

Likit biyopsi testlerinde Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi bir ilke imza attı

Lenf ve miyelom kanserlerinde ise isabet oranı yüzde 77 ve yüzde 73 olarak gerçekleşti.

Araştırmacılar kan yoluyla tanının, ileriyle doğru atılmış önemli bir adım olduğunu söylerken klinik araştırmaların gerekliliğine de dikkat çekiyor.

Anahtar Kelimeler:

kanser kan testi erken teshis likid biyopsi

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