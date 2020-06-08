Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
10 yaşındaki Eymen'in ölümüne neden olan kazada kusurlu bulunmuştu... O hemşire tutuklandı
Zonguldak-Ankara Karayolunda 10 yaşındaki çocuğun yaşamını yitirdiği kazada, kusurlu görülen araç sürücüsü Hanife Yılmaz çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hemşire Yılmaz, ifadesinde suçsuz olduğunu savundu.
10 yaşındaki Eymen'in ölümüne neden olan kazada kusurlu bulunmuştu... O hemşire tutuklandı
08 Haziran 2020 23:05 - İHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Zonguldak-Ankara Karayolunda 10 yaşındaki çocuğun yaşamını yitirdiği kazada, kusurlu görülen araç sürücüsü Hanife Yılmaz çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hemşire Yılmaz, ifadesinde suçsuz olduğunu savundu.

Kaza, dün öğlen saatlerinde Zonguldak- Ankara karayolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre Hanife Yılmaz (43) yönetimindeki 67 ED 441 hafif ticari araç, kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Yılmaz'ın kullandığı hafif ticari araç, Cihan Altındağ'ın(44) kullandığı 67 AH 332 plakalı otomobile çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan Cihan Altındağ ile İlkay Altındağ(40), çocukları Umut Kadir Altındağ(18), Eymen Burak Altındağ 10 yaşındaki ile hafif ticari aracın sürücüsü Hanife Yılmaz yaralandı. Tedavisi tamamlanan araç sürücüsü Hanife Yılmaz, tedavisinin ardından Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Araç şoförü Hanife Yılmaz, verdiği ifadesinde "25 senelik direksiyon hocasıyım. Kendi şeridimde gidiyordum. Zaten bir gün önce Bartın'a gittim. O yolu biliyorum. Yolda duba vardı. Ayrıca yapım çalışması vardı. Kemerim takılıydı. Karşıdan araç geliyor bana çarpacağını anladım. Tutulan raporu kesinlikle kabul etmiyorum" şeklinde kendini savundu.

Yılmaz, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anahtar Kelimeler:

hanife yilmaz hemsire

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.