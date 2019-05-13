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'100'e yakın ülkeden hasta kabul ediyoruz... Yüzde 70'i saç ekimi için geliyor'
Türkiye, sağlık turizminde dünyada ilk üçe girdi. Hastanelere her ay 10 bin turist geliyor. Saç ekimi için İngilizler ve Fransızlar bile Türkiye’yi tercih etmeye başladı
'100'e yakın ülkeden hasta kabul ediyoruz... Yüzde 70'i saç ekimi için geliyor'
13 Mayıs 2019 - Sabah Gül Kireklo
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Türkiye sağlık turizminde Amerika ve Almanya'dan sonra üçüncü sıraya yerleşti. Sağlık için Türkiye'yi tercih eden turistlerin yüzde 32'si kanser tedavisi (Rusya ve Türk Cumhuriyetleri) yaptırıyor. Yüzde 19'u (Ortadoğu) estetik tedaviler için ülkemizi tercih ediyor. Geri kalan yüzde 49 ise aralarında dişin de olduğu 60'dan fazla tedavi ülkemizin yolunu tutuyor. Türkiye Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi Başkanı Emin Çakmak, son 15 yılda sağlık turizminde çok hızlı bir çıkış yaşandığını söyleyerek, "Amerika ve Almanya'dan sonra gelir bakımından 3'üncüyüz. Sayısal bakımdan ise 5'inciyiz" dedi.

İLK TERCİH İSTANBUL
Sabah'ta yer alan Gül Kireklo'nun haberine göre; hasta trafiğinin 12 ay devam ettiğini belirten Çakmak, en çok tercih edilen ilin ise İstanbul olduğunu belirtti. Bunu Antalya, Ankara, İzmir, Muğla'nın izlediğini söyleyen Çakmak, "165 ülkeden sağlık turistini 81 ilimizin 24'ünde aktif olarak ağırlıyoruz. Termal turizminde ise birinci sırada Denizli, Pamukkale var. Onu İzmir ve Afyon izliyor. İleri aktif yaşamda ise Antalya, Muğla ve Aydın ilk sıralarda. Ülkeler sıralamasında Irak, Libya, Azerbaycan, BAE, Kazakistan başı çekiyor. Termal turizmi için İsveç, Norveç, Almanya, İngiltere geliyor" dedi.


Uğur Genç Memorial Sağlık Grubu CEO'su

YILDA 35 BİN SAĞLIK TURİSTİ
Her ay 3 bin yabancı, yılda da yaklaşık 35 bin yabancı hastayı tedavi ediyoruz. Gelirimizin yüzde 23'ü sağlık turizminden geliyor. 100 farklı ülkeden hasta kabul ediyoruz. Yurtdışı hastalarımıza 17 dilde hizmet veriyoruz. Organ nakli, kemik iliği, onkoloji, beyin cerrahisi, ortopedi, kalp ve damar, üroloji, tüp bebek, saç ekimi gibi branşlar birçok branşta hasta bakıyoruz.
 

Aslı Akyavaş Anadolu Sağlık Merkezi Direktörü

SAĞLIK TURİZMİNDE EN İYİ İKİNCİ HASTANE
2019'da Amerikan kuruluşu olan MTQUA firması tarafından sağlık turizminde dünyanın en iyi ikinci hastanesi seçildik. Onkoloji başta olmak üzere kardiyovasküler cerrahi, kemik iliği nakli, nöroşirurji, üroloji, ortopedi, kadın sağlığı ve alanlarında tedavi sağlıyoruz. Şimdiye kadar 25 ülkeden gelen hastalarımıza kemik iliği yaptık. Kanser vakalarında, teşhisi 2-3 günde koyup, aynı hafta tedaviye başlıyoruz. Yabancı hasta gelirimiz cironun yüzde 40'ına ulaştı. 17 farklı dil konuşan 40 kişilik bir tercüman kadromuz var.

100 BİN TURİSTİN GÖZLERİNE BAKIYOR
Aylık ortalama 8 ila 10 bin, yıllık ise 100 bin yabancı hastaya hizmet veriyoruz. Avrupa, Asya, Afrika, Kuzey Amerika ve Ortadoğu'dan toplam 148 ülkeden hasta alıyoruz. Hastaların gelen raporlarına göre, hazırladığımız havalimanı – hastane transferli ve hastane konaklamalı teşhis ve tedavi paketleri ile hizmet sunuyoruz. Talep eden hastalarımıza tarihi ve turistik yer gezileri konusunda destek veriyoruz.

Dr. Servet Terziler Esteworld Saç Ekimi ve Plastik Cerrahi Grubu Yönetim Kurulu Başkanı

100 ÜLKEDEN HASTA AĞIRLIYOR
Her ay yaklaşık olarak 500'ün üzerinde hasta bizi tercih ediyor. Hastaların yüzde 70'i saç ekimi, yüzde 30'u plastik cerrahi, yüzde 3-5'i de diş kliniğimize geliyor. Şu anda 100'e yakın ülkeden hasta kabul ediyoruz. İsveç, Norveç, Danimarka gibi Kuzey Baltık ülkeleri plastik cerrahide bizi çok fazla tercih ediyor. Saç ekimi konusunda özellikle İngiltere, Fransa, Hollanda, Romanya gibi ülkelerden geliyorlar.

Anahtar Kelimeler:

sac ekimi estetik tedavi

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