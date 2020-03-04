Resmi Gazetede yayımlanan karara göre, Adıyaman Üniversitesinde Sağlık Bilimleri Fakültesi, Bolu Abant İzzet Baysal, Iğdır ve Mardin Artuklu Üniversitelerinde Lisanüstü Eğitim Enstitüsü kuruldu.

Diğer taraftan kararın eki 2 sayılı cetvelde ise 11 fakülte, yüksekokul ve enstitü kapatıldı.

Kapatılanlar arasında Adıyaman Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Iğdır Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü de yer alıyor.