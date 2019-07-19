11. Kalkınma Planı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

ARŞİV
TBMM Genel Kurulu, son mesaisini 11. Kalkınma Planı'na ayırdı. Kalkınma Planı, yaklaşık 13 saat süren görüşmenin ardından kabul edildi. Görüşmeye, hükümet adına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kalkınma Planı'nın kabul edilmesinin ardından Genel Kurul'da teşekkür konuşması yaptı. Oktay, 11 Kalkınma Planı'nın 2023 vizyonuna göre hazırlandığını kaydetti.
Oktay ayrıca AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti Grup Başkanvekillerinin imzasıyla kabul edilen 'Doğu Akdeniz Ortak Bildirgesi'ni hatırlatarak teşekkürlerini sundu. Oktay, Kıbrıs Türklerinin haklarının savunucusu olacaklarını dile getirdi.
MECLİS TATİLE GİRDİ
Plan'ın kabul edilmesinin ardından TBMM, 27'nci dönem ikinci yasama yılı çalışmalarını tamamlayarak 1 Ekim 2019’a kadar tatile girdi.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|28/08-29/08
|Çocuklarda Motilite Bozuklukları Sempozyumu
|ÇOCUK...
|İSTA
|27/08-31/08
|20. Ulusal Anatomi Kongresi
|ANATOMİ
|İSTA
|05/09-08/09
|6. DOD Dermatoloji Gündemi
|DERMATOLOJİ
|SAKA
|12/09-13/09
|SCAI Menata Mentor Course-SCAI 2019
|KALP VE...
|İSTA
|14/09-14/09
|7. Multidisipliner Nöroendokrin Tümör Sempozyumu
|NÖROLOJİ
|ANKA
|11/09-14/09
|World Congress of Perinatal Medicine
|KADIN...
|İSTA
|12/09-15/09
|10. Ulusal Haseki Tıp Kongresi ve 9. Haseki Hemşirelik Sempozyumu
|HEMŞİRELİ...
|SAKA