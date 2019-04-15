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11 üniversiteye rektör atanacak: Başvuru için son tarih 26 Nisan
Yükseköğretim Kurulunca, 11 üniversiteye rektör atanacağı bildirildi. Rektör adayları, başvurularını 26 Nisan Cuma günü mesai bitimine kadar YÖK Başkanlığına yapabilecek
11 üniversiteye rektör atanacak: Başvuru için son tarih 26 Nisan
15 Nisan 2019 - AA
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Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) 11 üniversiteye rektör atanacağı bildirildi.

YÖK'ün internet sitesinde, 11 üniversite için rektör adaylığı başvuru ilanı yayımlandı.

Buna göre, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Burdur Mehmet Akif Ersoy, Düzce, Hitit, Kastamonu, Kırşehir Ahi Evran, Ordu, Süleyman Demirel ve Yozgat Bozok üniversitelerine rektör ataması yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde rektör adayları için belirlenmiş şartları taşıyan adaylar, bugünden itibaren 26 Nisan Cuma günü mesai bitimine kadar YÖK Başkanlığına başvuruda bulunabilecek.

Başvurular bizzat veya posta ile yapılabileceği gibi "rektoraday@yok.gov.tr" adresine elektronik posta yoluyla da gerçekleştirilebilecek.

Adaylar başvurularında, profesör olarak çalışmış veya çalışıyor olduklarına dair belge ile Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde bulunan, "Kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olmak" şartını sağladığını gösterir belge gibi dokümanları da hazır bulunduracak.

Anahtar Kelimeler:

rektor yok profesor

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