110 bin kişi başvurdu...Sağlık Bakanlığı 2018/5 tercih sonuçları açıklanma tarihi belli oldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından 04-11 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen tercih işlemleri, toplam 18 bin kişilik kadro için gerçekleştirildi. ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden alınan tercihlerin ardından gözler sonuçlara çevrilmişti. Adaylar sonuç işlemlerini T.C Kimlik Numaraları ile ÖSYM’nin resmi internet sayfası üzerinden öğrenebilecekler. Yerleşme bilgileri ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kurumlara başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğreneceklerdir. İşte haberin tüm detayları...

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 18 Bin sağlık personeli alım ilanına başvurular 4-11 Haziran 2018 tarihleri arasında alındı. Konu ile alakalı açıklama yapan Sağlık Bakanı Müsteşarı Eyüp Gümüş, KPSS 2018/5 tercih sonuçlarının 20 Haziran'da açıklanacağını ifade etti ve yayımlanan 18 bin kişilik ilana 110 bin kişinin başvuru yaptığını dile getirdi. Sonuçların açıklanmasından sonra başvuru işlemleri ile ilgili herhangi bir bilgi verilmedi.

YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

- Bu kılavuzda yer alan sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacaktır.

- Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

- Yerleştirme yapılırken ÖSYM tarafından; sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/program ile sözleşmeli pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

- Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların ilgili kurumlarca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.

- Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle sözleşmeli pozisyonlara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir sözleşmeli pozisyona yerleşememiş olacaktır.

HANGİ BRANŞLAR İÇİN ALIM YAPILIYOR?