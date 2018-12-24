112 asılsız çağrılarında son nokta: 'Akşam ne yemek yapacağım, sesim güzel mi?'



Edirne Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin acil ve hayati durumlar için aranması gereken bir hat olduğunu söyledi.

Bu yılın 11 ayında Edirne'de 275 bin çağrı aldıklarını ifade eden Kalkan, geçmiş yıllara oranla asılsız çağrıların sayısında azalma görüldüğünü anlattı.

Asılsız 175 bin çağrının birçoğunun 112'nin önemini kavrayamamaktan kaynaklandığının altını çizen Kalkan, "Son derece komik sebepler için aranmaktayız. 'Saat kaç' diye soranlar, nöbetçi eczane soranlar, hastaneden muayene randevusu isteyenler, telefon tamircisinde yaptırdığı telefonunun çalışıp, çalışmadığını kontrol edenler, telefonu bloke olduğundan PIN yada PUK kodunu soranlar, akşama ne yemek yapacağını, hangi restorana gidebileceğini soranlar ve şarkı söyleyip 'sesim güzel mi?' diye soranlar mevcut. Maalesef bunları düşmemiz halinde biz Sağlık Bakanlığı'mızın son derece donanımlı ambulans ve personeliyle altın çağını yaşayan 112 hizmetlerimizin çok daha iyi hizmetler vereceğini müjdelemek isteriz." diye konuştu.

Hattın gereksiz yere meşgul edilmesi ve ambulanslara yol verilmemesinin hastaların hayatından çaldığını belirten Kalkan, "Saniyeler ve dakikalar içerisinde hastaya ulaşılması, onun yeniden hayata bağlanmasını sağlayacaktır. Bu konuda vatandaşlarımızın duyarlılığı giderek artmaktadır. Tüm Türkiye'de yüzde 90'larda olan asılsız çağrı oranı, Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı çalışmalarla hızla düşmektedir." dedi.

Kalkan, bu yıl 112'ye asılsız ihbarda bulunan 7 kişiye kişi başı 344 lira idari para cezası verildiğini aktardı.

Sağlık ekiplerinin fedakarca çalıştığını vurgulayan Kalkan, gelecek aylarda "112 çağrı merkezi" uygulamasına geçilerek 155-156-110-177 numaralarının "112" numarası altında hizmet vereceğini kaydetti.

"Anne ve babalar duyarlı olmalı"

Edirne 112 Acil Servis ekibinden Dr. Buket Üner Derdiyok da yetişkinlerden şaka yollu çok fazla çağrı aldıklarını belirterek, "Bu aramalar belki kötü amaçlı değil ama sağlık hizmeti götürülecek kişiye bu hizmeti geciktiriyor. Polis ya da itfaiye çağrısı için de 112'yi arayabiliyorlar. Küçük çocukların eline telefon çok fazla veriliyor anne ve babalardan da bu konuda duyarlı olmalarını istiyoruz." dedi.

Acil Tıp Teknisyeni Fatma Tosun ise gelen çağrıları harita ekranından değerlendirdiklerini anlattı. Harita ekranından ambulansla mahalleleri karış karış takip ettiklerini dile getiren Tosun, "Ekiplerimiz yaralıyı en kısa sürede hastaneye götürmeye çalışıyor, asılsız çağrılar ise bu süreci geriye itmiş oluyor ve hastanın hastaneye daha geç gidebilmesine neden olabiliyor." ifadelerini kullandı.

Edirne'de 112 Acil Servis ekipleri 2015 yılında 341 bin 226 çağrıdan 30 bin 705 vakaya, 2016'da 281 bin 210 çağrıdan 34 bin 693 vakaya ve 2017'de ise 302 bin 604 çağrıdan 37 bin 666 vakaya çıkış yaptı.