Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
112 ekiplerine bir güler yüz, bir teşekkür yetiyor
Bursa'da korona virüs vakalarına müdahale eden acil sağlık çalışanlarının yoğun mesaisi devam ediyor. Kendi sağlıklarını hiçe sayan sağlık çalışanlarının tek isteği, güler ve bir teşekkürden ibaret.
112 ekiplerine bir güler yüz, bir teşekkür yetiyor
06 Mayıs 2020 19:50 - İHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Bursa'da korona virüs vakalarına müdahale eden acil sağlık çalışanlarının yoğun mesaisi devam ediyor. Kendi sağlıklarını hiçe sayan sağlık çalışanlarının tek isteği, güler ve bir teşekkürden ibaret.

Korona virüs ile mücadelede en önde yer alan, vatandaşlarla ilk teması kuran 112 Acil Sağlık ekipleri en iyi sağlık hizmetini sunmak için hayatlarını ortaya koyuyor. 7 gün 24 saat hizmet veren sağlık çalışanları hem olası hastaları, hem de kendilerini virüsten korumak için özel kıyafet ve malzemelerle izole olduktan sonra göreve başlıyor. Bursa'da çalışan Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 79 istasyondan biri olan 13 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri Merkezi'nde görevli Acil Tıp Teknisyeni Hacer Ünvermiş, Paramedik Gözde Dağlar ve ATT Eyüp Soydan bu süreçte sürekli olarak birlikte sahada yer aldıklarını ifade etti. Bulaşma riskini önlemek için bu tedbirlerin alındığını belirten 8 yıllık Acil Tıp Teknisyeni Hacer Ünvermiş yoğun bir dönem geçirdiklerini söyledi.

Salgın süreci hakkında bilgi veren Ünvermiş, "Bize gelen çağrılarda koruyucu giysilerimizi ekipmanlarımızı giyerek, vakalara çıkıyoruz. Vakaya ulaştığımızda ise hastamızın da önlemini alıp, maskesini takıyoruz. Hastamızı hastaneye bıraktıktan sonra ambulansımızı Sağlık Bakanlığının talimatlarına göre dezenfektanlarla temizliğini yapıyoruz. Ambulansımızı belli bir süre havalandırdıktan sonra, bir sonraki vakaya hazır hale getiriyoruz" dedi.

İş yükünün arttığı bu dönemde hasta ve yakınlarının bize güler yüz ve anlayış gösterip, teşekkür etmesi bizim moralimizi ve motivasyonumuzu yükseltiyor diyen Ünvermiş başından geçen bir olayı da anlattı. Ünvermiş; "Korona şüphesiyle gittiğimiz 38 yaşındaki bir bayan hasta, fabrikadaki arkadaşlarına yapılan test sonucu pozitif çıktığı için kendisi de tedirgin olmuş ve ambulans çağırmış. Hastalığın belirtilerini bilmediği için korkuyordu. Biz kendisini bilgilendirdik, sohbet ederek gittik. Korkmaması gerektiğini söyledim. Hastaneye teslim ederken korkuları geçmişti, gayet iyi ve mutluydu. Bir sonraki nöbetimde Komuta Merkezinden bizi arayarak, bir hastanın ayın 14'deki ekibe teşekkür edilmesini istediğini söylediler. Listeye baktığımda kendimiz olduğunu gördük. Hasta memnun kaldığını belirterek teşekkür edilmesini istemiş. Bu dönemde yoğun çalıştığımız için ve hastalık tehlikesiyle de karşı karşıya olduğumuz için bu teşekkür moral, motivasyon açısından iyi oluyor. Hastalarımızın anlayışı için de kendilerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:

korona virus acil saglik calisanlari

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.