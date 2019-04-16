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112 görevlisi telefon yönlendirmesi ile 3 bebeğin hayatını kurtardı
Diyarbakır'da 112 Acil Sağlık Hizmetleri görevlisi Altun Yıldızçorak, boğulma tehlikesi geçiren 3 bebeğin ebeveynini telefonla yönlendirerek çocukların hayatının kurtulmasını sağladı.
112 görevlisi telefon yönlendirmesi ile 3 bebeğin hayatını kurtardı

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16 Nisan 2019 - AA
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Diyarbakır 112 Acil Sağlık Hizmetleri görevlisi Yıldızçorak'ın nöbetinde, 3'er aylık iki bebek içtikleri sütün nefes borularına kaçması, 9 aylık bir bebek de yediği ekmeğin boğazına takılması nedeniyle boğulma tehlikesi yaşadı.

Telefonla 112 Acil Çağrı Merkezine ulaşan bebeklerin yakınları, sağlık görevlisi Yıldızçorak'ın yaptığı yönlendirme ile çocukları hayata döndürdü.

Ergani ilçesinde yediği ekmeğin boğazına takılması sonucu boğulma tehlikesi geçiren 9 aylık Deniz Akdeniz'in babası İbrahim Akdeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun boğulma tehlikesi geçirdiğini gördüğünde 112 Acil Çağrı Merkezi ile iletişime geçtiğini belirtti.

Akdeniz, telefona çıkan görevlinin öncelikle panik yapmamalarını istediğini vurgulayarak, kendisine bebeğinin boynunu eğip elini çenesinin altına bıraktıktan sonra sırtına vurmasını istediğini dile getirdi.

Görevlinin aynı hareketi kusuncaya kadar tekrarlaması gerektiğini söylediğine değinerek, şunları ifade etti:

"Görevliye kustuğunu söyleyince, 'Telefonu kapatma, ambulans gelene kadar açık kalsın. Bebeğin boynu sürekli eğik olsun.' dedi. 3 dakika sonra da ambulans geldi, hastaneye götürdük. İlk anda eşim çok panik yaptı. 112'yi aramayıp, hastaneye götürmeye kalksaydık çocuğum hayati tehlikeye girerdi. İyi ki 112'yi aradım. O bayan olmasaydı çocuğum belki şu an hayatta olmayacaktı. Çocuğum onun sayesinde hayatta, Allah ondan razı olsun."

Acil Çağrı Merkezi görevlisi Altun Yıldızçorak da o gün 24 saatlik nöbetinde benzer 3 vaka ile karşılaştığını, ailelere öncelikle söylediklerini uygulamaları konusunda talepte bulunduğunu ifade etti.

Yıldızçorak, aileleri sakinleştirdikten sonra bebeklerin hayatının kurtulduğunu bildirerek, "Onlara asıl kurtarıcıların kendileri olduğunu söyledim. Olayın ardından ailelerle görüştüğümüzde teşekkür ederek, çok mutlu olduklarını söylediler. Bir nöbette 3 hayat kurtarma sevinciyle evime döndüm." diye konuştu.

Hasta yakınlarının doğru şekilde bilgilendirilmesinin müdahalenin kısa sürede yapılmasını sağladığına işaret eden Yıldızçorak, "Önemli olan karşıdaki kişinin adresten önce hastaya ne olduğu bilgisini vermesidir. Bunun ardından biz ilk yardım uygulatıyoruz ve çoğu zaman hayat kurtarıcı oluyor.  Sadece adres bilgilerini verip telefonu yüzümüze kapatmamalarını istiyorum." ifadesini kullandı.

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112 acil altun yildizcorak

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People
3
1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
16.04.2019 12:39:47
İyi haber :
Halkımız artık telefonla iletişimi öğrenmiş

Daha iyi haber:
Pek çoğu sıkıştığında söylenilenleri algılayıp hayat bile kurtarabiliyor.

Kötü haber:
Bir günde bir şehirde üç tane bebeğin sırf yemek yerken boğulmalarını engelleyebilecek ailesel bilgi ve deneyim yok.

Daha kötü haber :
Bazı vatandaşlarımızın 112' yi arayıp olayı anlatmadan sadece adres verip telefonu kapattıklarının ortaya çıkması.
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