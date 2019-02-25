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112'ye yapılan asılsız ihbara 250 lira idari para cezası
Çorum'da 112 Komuta Kontrol Merkezi'ni bir kaç kez arayıp asılsız ihbarda bulunduğu tespit edilen kişiye 250 lira idari para cezası verildi
112'ye yapılan asılsız ihbara 250 lira idari para cezası
25 Şubat 2019 - AA
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Sağlık İl Müdürü Dr. Ömer Sobacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5326 Sayılı Kabahatler Kanununda yapılan değişiklikle 112 hattını asılsız arayanlara idari para cezası yaptırımının getirildiğini hatırlattı. 

Son dönemde M.V. isimli kişinin 112'yi farklı günlerde bir kaç kez arayıp gereksiz yere meşgul ettiğini tespit ettiklerini anlatan Sobacı, "Şahsın verdiği adrese gittiğimizde ihbarların asılsız olduğunu gördük. Aynı durum bir kaç kez tekrar edince Çorum Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Savcılık tarafından 112 Komuta Kontrol Merkezi'ni gereksiz arayarak meşgul eden M.V. isimli şahsa 250 TL idari para cezası uygulandı." dedi. 

112 ekiplerinin, yaşam ile ölüm arasındaki ince çizgide çalıştığını dile getiren Sobacı, "Hastaya ulaşmak için saniyelerle yarışan 112 çalışanlarının en büyük sorunlarından birini gereksiz çağrılar ve asılsız ihbarlar teşkil ediyordu. Düzenlemeden sonraki bu ceza uygulaması ile asılsız ihbarların önüne geçilerek 112 sağlık personelinin gerçek hastalara daha hızlı ulaşması ve daha verimli çalışması hedeflenmektedir." ifadelerini kullandı.
 

Anahtar Kelimeler:

112 ambulans asilsiz ihbar

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