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112'yi aradı, televizyon istedi...
Sivas'ın Zara ilçesinde özel eğitim sınıfı öğrencisi, 112'yi arayıp derslerini takip edebilmek için televizyon istedi, ilçe kaymakamı bu isteği yerine getirdi.
112'yi aradı, televizyon istedi...
07 Nisan 2020 17:34 - İHA
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Sivas'ın Zara ilçe merkezinde yaşayan Emine ve Cihan Gürler çiftinin en küçük çocuğu Emir Kerim Gürler, evlerindeki televizyon arızalanınca kendisinin, abisi ve ablasının EBA TV üzerinden derslerini takip edemediği gerekçesi ile 112'yi arayarak televizyon talebinde bulundu. İlçe Kaymakamı Mehmet Sayın, bu isteğin kendisine bildirilmesi üzerine, Zara Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından temin edilen televizyonu Gürler Ailesine ulaştırıldı.

Televizyon isteği gerçekleştirilen Emir Kerim Gürler, "Artık çizgi film ve EBA Özel Eğitim izleyebileceğim. Bu televizyonu gönderen Kaymakam amcaya teşekkür ederim" dedi.
 

Anahtar Kelimeler:

112 emir kerim gurler televizyon

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