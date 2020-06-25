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114 yaşındaki hasta Kovid-19'u yendi
Etiyopya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 114 yaşındaki hastanın iyileştiği bildirildi.
114 yaşındaki hasta Kovid-19'u yendi
25 Haziran 2020 14:10 - AA
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Etiyopya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 114 yaşındaki hastanın iyileştiği bildirildi.

Başkent Addis Ababa'daki Eka Kotebe Hastanesinin yetkilisi Dr. Yared Agidew, Facebook'tan yaptığı paylaşımda, Kovid-19'dan hastaneye yatırılan 114 yaşındaki hastanın virüsü yendiğini duyurdu.

Agidew, hastanın tam olarak iyileştiğini, sağlık durumunun iyi olduğunu aktararak diğer rahatsızlıklarından dolayı ileri tedavi için başka bir hastaneye nakledildiğini kaydetti.

Çoğunlukla 65 yaş ve üstü kişilerin Kovid-19'a karşı dezavantajlı olduğu ortaya konsa da başka ülkelerde de 100 yaş üzerindeki bazı kişilerin hastalıktan kurtulduğu bildirilmişti.

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