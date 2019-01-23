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'12 ay ömrün kaldı' dediler... Kayseri Şehir Hastanesinde sağlığına kavuştu
Kırşehir'de ikamet eden ve daha önce ancak 12 ay yaşayabileceği söylenen hasta, Kayseri Şehir Hastanesi'nde yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu
'12 ay ömrün kaldı' dediler... Kayseri Şehir Hastanesinde sağlığına kavuştu
23 Ocak 2019 - AA
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Kayseri Şehir Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, Kırşehir'de ikamet eden 45 yaşındaki Özcan Dal, geçirdiği sara (epilepsi) nöbeti sonrası Kayseri Şehir Hastanesi Beyin Cerrahi Polikliniğine sevk edildi.

Yapılan muayenesinde beyninde 7 santimetre büyüklüğünde tümör tespit edilen Dal, gerekli inceleme ve tetkikler sonrası, beyin cerrahi kliniği hekimleri Uzm. Dr. Şükrü Oral ve Uzm. Dr. Cengiz Çavumirza tarafından ameliyata alındı.

Yaklaşık 3 saat süren operasyon sonrası Dal, beynindeki tümörün büyük bir bölümünden kurtuldu.

Hastanın beyin kanaması ve tümör şüphesi ile Kırşehir’den sevkle geldiğini belirten Dr. Oral, yaptıkları MR ve tomografi çekimlerinde hastanın beyninin sağ tarafında derin bir tümör yerleşimi gördüklerini ifade etti.

Tümör tespitinin ardından hastaya operasyon planladıklarını, nöronavigasyon sistemi ve ultrasonic aspiratör sistemi kullanarak yaptıkları ameliyatın ardından ekiple beraber tümörün tamamına yakınını komplikasyonsuz bir şekilde boşalttıklarını anlatan Oral, hastanın şuan gayet sağlıklı olduğunu ve herhangi bir nörolojik problemi kalmadığını kaydetti.

Kendisini ameliyat eden doktorlara teşekkür eden hasta Dal, "Doktor, 'şansın çok az ama ben seni kurtaracağım.' dedi. Şükürler olsun Rabbime, beni kurtardı. Allah razı olsun, elinden geleni yaptı. Yüce Rabbim, çoluğuna çocuğuna bağışlasın." dedi.  

Dal'ın yakını da "Daha önce hastamıza 12 ay ömür biçilmişti. Şimdi beynindeki tümörün yüzde 95'i alındı. Kalan küçük kitleye de lazer tedavisi uygulanacak. Hastanede verilen hizmetler gerçekten çok güzel. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun." ifadelerini kullandı. 

Anahtar Kelimeler:

kayseri sehir hastanesi epilepsi sukru oral cengiz cavumirza

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4
1) dr. hakkı evrim (dr)
23.01.2019 17:55:20
iyi ki şehir hastaneleri kurulmuş, yoksa hasta şimdiye ölmüştü. Allah razı olsun şehir hastanelerini kuranlardan. 5 yıl önce çadırda, mum ışığında ameliyat yapılıyordu. hastalar atların arkasında taşınıyordu. şehir hastaneleri kuruldu. istemeyenlere bu haber kapak olsun.
People
14
2) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
23.01.2019 16:49:29
-12 ay ömrü hangi terzi biçmiş ?
- Tümörün biyopsi sonucu ne ?
- Kalan %5 lik tümörün operasyon sonrası yayılıp hastanın inoperabl olmayacağının garantisini hangi babayiğit verdi ?
- Kayseri Şehir Hastanesi niye çölde bir yermiş gibi gözüküyor , ağaçlandırma bu kadar mı ?
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