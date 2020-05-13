13 Mayıs Koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından güncel tabloyu yayınladı.. Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı 143.114'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 3.952 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte güncel Türkiye koronavirüs tablosu...
KORONAVİRÜS TABLOSU - 13 MAYIS 2020
Bakan Koca Twitter'dan şu açıklamayı yaptı;
"YOĞUN BAKIMDAKİ HASTA SAYIMIZ İLK KEZ 1.000’in altına düştü. İyileşen hasta sayımız 100.000’i aştı. Toplam test sayımız yaklaşık 1,5 milyon. Virüse karşı asıl gücümüz: Maske + 1,5 Metre Sosyal Mesafe. Risk, en çok kalabalık ortamlarda. Uzak duralım"
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