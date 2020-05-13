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13 Mayıs Koronavirüs tablosu açıklandı
Sağlık Bakanlığı, corona virüsü son dakika vaka sayısı ve ölüm sayısını açıkladı. Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve ölüm rakamlarını her gün açıklıyor. En son Türkiye corona virüs tablosunu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? İşte 13 Mayıs 2020 Türkiye günlük Koronavirüs tablosu...
13 Mayıs Koronavirüs tablosu açıklandı
13 Mayıs 2020 19:08 -
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından güncel tabloyu yayınladı.. Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı 143.114'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 3.952 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte güncel Türkiye koronavirüs tablosu...

KORONAVİRÜS TABLOSU - 13 MAYIS 2020

Bakan Koca Twitter'dan şu açıklamayı yaptı;

"YOĞUN BAKIMDAKİ HASTA SAYIMIZ İLK KEZ 1.000’in altına düştü. İyileşen hasta sayımız 100.000’i aştı. Toplam test sayımız yaklaşık 1,5 milyon. Virüse karşı asıl gücümüz: Maske + 1,5 Metre Sosyal Mesafe. Risk, en çok kalabalık ortamlarda. Uzak duralım"

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