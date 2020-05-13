13 Mayıs Koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü son dakika vaka sayısı ve ölüm sayısını açıkladı. Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve ölüm rakamlarını her gün açıklıyor. En son Türkiye corona virüs tablosunu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? İşte 13 Mayıs 2020 Türkiye günlük Koronavirüs tablosu...

13 Mayıs 2020 19:08 -