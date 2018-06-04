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13 yılda 3 önemli hastalıkla mücadele eden Prof. Dr. Ferdane Oğuzöncül: 'Ben hayatla dalga geçtim'
Elazığ'da Prof. Dr. Ferdane Oğuzöncül 13 yılda 2'si kanser olmak üzere 3 amansız hastalığı yenerek hayata tutundu.
13 yılda 3 önemli hastalıkla mücadele eden Prof. Dr. Ferdane Oğuzöncül: 'Ben hayatla dalga geçtim'
04 Haziran 2018 - İHA Kamil Can Kılıç
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2 çocuk annesi 57 yaşındaki Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ferdane Oğuzöncül, ilk olarak 2005 yılında (Myastenia Grawis) kas hastalığına yakalandı. Büyük bir ameliyat geçiren ve tedavisine devam eden Oğuzöncül, 2010 yılında rahim kanseri olduğunu öğrendi. Yine ameliyat masasına yatan ve kanser tedavisine devam eden Oğuzöncül’ün, 2014 yılında kontrolleri sırasında bu sefer de karın boşluğunda 5 santimetrelik kanserli kitle tespit edildi. Tekrar bir ameliyat olan, ardından kemoterapi, radyoterapi ve brakiterapi tedavilerini geçiren Oğuzöncül, yaşam mücadelesini kaybetmedi ve 3 amansız hastalığı yaşama sevinci ile yendi.
2005 yılında kas yorgunluğu denilen bir hastalık tanısı konulduğunu belirten Prof. Dr. Ferdane Oğuzöncül, “Tedavisi için büyük bir ameliyat geçirdim. 7,5 yıl kadar kortizon kullandım ve hala kullanmaktayım. 2010 yılında bazı rahatsızlıklarımdan dolayı hekime gittiğimde rahim kanseri tanısı aldım. Ameliyat oldum ve bir süreç geçirdim. Bu arada 3 aylık kontrollerim esnasında 2014 yılında kanserin tekrarlandığı ve bu sefer karın boşluğunda 5 santimetre kadar, bir kitle tespit edildi. Tekrar bir ameliyat, kemoterapi, radyorterapi ve brakiterapi tedavilerini aldım. Kontrollerim devam ediyor. 6 ayda bir kontrole gidiyorum. 2 yıl sonra tedavi sürecim bitiyor. Yılda bir kontrollere devam edeceğim” dedi.

“Moral çok önemli”
Yoğun çalışan ve sosyal bir insan olduğunu aktaran Oğuzöncül, “Kas hastalığına yakalandığım zaman bir düşüş oldu ama asla niye ben demedim. Sonuçta bir tedavi sürecim vardı. Yaşantımı da ona göre hazırladım. İşimi sabah yapıp öğlenden sonrada daha yavaş hareket etmeye başladım. Kanser tanısı aldığımda yine niye ben ve niye bana oldu demedim. Çünkü böyle bir hastalığa yakalanıyorsunuz. Savaşmak ve kabullenmek zorundasınız. Moral çok önemli. Eğer niye ben deseydim bir moral çöküntüsüne girecektim. Ben öyle yapmadım. Kemoterapi sonrasında 2 hafta dinlendikten sonra 3’üncü hafta kendimi iyi hissettiğimde işe de gittim geldim. Hala da niye ben demiyorum. Kimseye de bunu tavsiye etmiyorum. Savaşmayı öğreneceksiniz. Bu hastalığa yakalandım. Demek ki ben bunun için bir süreçten geçeceğim ve sonunda geçecek. İkinci defa da niye ben demedim. Yine tedavi oldum. Zor bir süreç geçireceksiniz. Ağrılarınız ve ilaçların yan etkileri oluyor. Ama ben hayatla dalga geçtim. Saçlarım döküldüğünde bile böyle de oluyormuş dedim. Peruk bile takmadım” diye konuştu.

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