14 ilde 65 yaş üstü yasağı geldi! İşte o illerin listesi!

Vaka sayısı yükselmeye başlayınca valilikler üst üste 65 yaş üstü vatandaşlarımız için yasak getirmeye başladı. Sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte düğün ve cenaze gibi topla organizasyonlar ile, AVM ve pazarlara girişlerine de sınırlama geldi. İşte yasak gelen iller..

Aksaray

Aksaray’da salgına karşı valilik tarafından ek bir karar alınarak 65 yaş üstü vatandaşların birinci derece akrabaları hariç diğer düğün törenlerine katılması ve sahnede gelin damat dışında hiç kimsenin oyun oynaması yasaklandı.

Bartın

Bartın İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, aktif vakaların yaş dağılımının değerlendirilmesi sonucu 65 yaş ve üstü kişilerin, gelin ve damadın annesi, babası, anneannesi, babaannesi ve dedesi olanlar dışında nikah, düğün, kına, kız isteme gibi etkinliklere katılmaları yasaklandı.

Batman

Batman’da 65 yaş ve üstündekiler için yeni kararlar alındı. 65 yaş ve üstündekilerin 10.00 ile 17.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekleri duyuruldu. Bu saatler dışında sokağa çıkmaları yasaklandı. Mazereti olanlar hariç.

Bursa

Bursa Valiliği de 65 yaş üstü vatandaşlara belli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması getirdi. Valilik kararına göre,

65 yaş ve üstü vatandaşlar 08:00-10:00 ve 16:30-19:30 saat aralığında sokağa çıkmaları yasaklandı.

65 yaş ve üstü kişilerin (gelin ve damadın 1. ve 2. derece yakınları hariç) düğün, nişan, nikah, sünnet, mevlid vb. etkinliklere katılması yasaklandı.

Gaziantep

Gaziantep Valiliği, 65 yaş üstü vatandaşların düğünlere katılımı, semt pazarına gidiş ile toplu taşıma kullanımını kısıtladı.Buna göre, toplu taşıma, bulaşma riskini artırdığından sabah 07.00-10.00 ile akşam 17.00 ve 20.00 saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmaları, akşam 18.00’den sonra sebze-meyve pazarlarına gitmeleri yasaklandı. Gaziantep’te gelin ve damadın anne, baba, dede, anneanne ve babaannesi hariç 65 yaş üstü kişilerin düğüne gitmesi de yasaklandı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş’ta salgın tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların toplu taşıma araçları ile sebze ve meyve pazarlarına gitme saatlerine kısıtlama getirildi. Buna göre, 65 yaş üstü kişilerin sabah 07.00 – 10.00 ile akşam 17.00-20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmaları yasak. Yaşlıların akşam 17.00’den sonra sebze/meyve pazarlarına girişleri de yasaklandı.

Kayseri

Kayseri İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla, 65 yaş üstü vatandaşların toplu etkinliklere katılması, pazar ve AVM gibi mekanlara girişlerinin sınırlandırıldığı bildirildi.

65 yaş ve üzeri vatandaşlar, düğün, kına, nişan, nikah, mevlit, sünnet merasimi, vb. gibi toplu etkinliklere (anne, baba, dede, nine, amca, dayı, teyze ve hala haricinde) kabul edilmeyecek.

65 yaş ve üzerindekiler toplu taşıma araçlarını sadece sabah 10.00’dan, akşam 17.00’ye kadar kullanabilecekler

65 yaş ve üzeri kişiler pazar, AVM, sosyete pazarı vb. gibi toplu alışveriş mekanlarına girişleri yasaklandı.

Kırıkkale

Kırıkkale Valiliği, salgın ile mücadele tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri insanların sokağa çıkmaları 10:00 ile 18:00 saatleri arasında sınırlandırıldığını bildirdi.

Manisa

Manisa Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni alınan kararla 65 yaş ve üzeri vatandaşların 17.00-20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmaları, ilçe pazarlarına 17.30’dan sonra girmeleri ve birinci derece akrabaları dışındaki düğünlere katılması yasaklandı.

Siirt

Siirt’te salgın tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların 17.00 ile 24.00 saatleri arasında dışarı çıkmalarına kısıtlama getirildi.

Sivas

Sivas Valiliği 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlama getirildiğini duyurdu. Sivas’ta 65 yaş üstü vatandaşların 10.00 ile 17.00 saatleri arasında ise sokağa çıkabilecekleri belirtildi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa Valiliği’nce 65 yaş ve üstü vatandaşlara günün belli saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması getirildiğini duyurdu. Buna göre, 65 yaş ve üstü vatandaşlar sabah saat 06.00 ile 10.00 arası ve öğleden sonra saat 16.00 ile 18.00 arasında sokağa çıkmaları yasak. 65 yaş üstü kişilerin (gelin ve damadın birinci derece yakınları hariç) düğün, nişan, nikah, mevlit yemekleri gibi etkinliklere katılması da yasaklandı.

Van

Van Valiliği 65 yaş ve üzeri olanların düğün, nişan, sünnet mevlit gibi toplu törenlere katılmasını yasakladı. Ayrıca 65 yaş ve üzeri olanların sabah saat 07.30 – 10.00 ile akşam saat 16.30 – 19.00 arası şehir içinde, mahalle ve ilçeler arası toplu taşıma yapan araçlara (belediye ve halk otobüsü, minibüs) binmesi yasaklandı.

Yalova

Yalova İl Hıfzıssıhha Kurulu il genelinde 65 yaş üzeri vatandaşların 09.00-21.00 saatleri dışında sokağa çıkmalarını yasakladı.