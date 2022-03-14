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14 Mart Tıp Bayramı ödülleri sahiplerini buldu
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı ödüllerini sahipleri ile buluşturdu.
14 Mart Tıp Bayramı ödülleri sahiplerini buldu
14 Mart 2022 14:51 - AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı programı düzenlendi.

Programın sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 14 Mart Tıp Bayramı Ödülleri verildi.

Yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ı geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli 14 Mart Bilim Büyük Ödülü'ne, İstanbul Fatih İlçe Sağlık Müdürü Dr. Melek Nur Aslan da 14 Mart Üstün Hizmet Ödülü'ne layık görüldü.

14 Mart Yılın Başhekimi Ödülü'nü Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Aziz Ahmet Surel, 14 Mart Yılın Hekimi Ödülü'nü de Ankara Şehir Hastanesi Genel Hastane Başhekimi Doç. Dr. İhsan Ateş aldı.

Ayrıca Kovid-19 salgınıyla fedakarca mücadele eden sağlık çalışanlarını temsilen Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen sağlıkçılara hediye takdim edildi.

Sağlık çalışanlarına "Sevgili Merhamet" adlı mektubu yazan Mert Efe Uzun'a da hediye verildi.

Anahtar Kelimeler:

14 mart tip bayrami odulleri cumhurbaskani erdogan

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