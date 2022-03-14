14 Mart Tıp Bayramı: Tek ses, tek yürek, tek nefes

"Bugün 14 Mart.. Bu topraklarda modern tıp eğitiminin başlangıcının 195. Yılı.

Takvimler 14 Mart 1919’u gösterdiğinde İstanbul, İngiliz işgali altında iken tıp fakültesine asılan bir Türk Bayrağı umutsuz halk için bir umut ışığı oldu.

Bu kararlılık ve vatanseverlik bir bayramı da beraberinde getirdi: 14 Mart Tıp Bayramı

Bizler; bu topraklarda herşeyini sizlerin sağlığı için hiçe sayan tek yüreğiz!

Bizler; ettiği yemine her koşulda sadık kalan, umutsuz hastalara devayız!

Bizler; geleceğe uzanan eliniz, sağlıkla aldığınız her nefesin güvencesiyiz!

Bizler; aldığınız ilk nefesten, verdiğiniz son nefese kadar yanınızdayız!

Bizler; zamansız ve mekansız; her koşulda çalıştık, çalışacağız!

Fakat:

Hekimlik bir emektir, Emeğimizin karşılığını istiyoruz !

Hekimlik bir değerdir, O değeri görmek istiyoruz !

Hekimlik bir haktır, hakkımızı istiyoruz!

Şiddet değil empati, Sorun değil çözüm istiyoruz !

Gençlerimiz gelecektir, Gelecek için umut istiyoruz!

Bizler Bayram gibi bayram coşkusuyla, Tıp Bayramımızı kutlamak istiyoruz.

"Beni Türk Hekimlerine Emanet Ediniz."

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği

Türk Yoğun Bakım Derneği

Türk Algoloji (Ağrı) Derneği

Rejyonel Anestezi Derneği

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanları Derneği

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği

Resüsitasyon Derneği

Klinik Toksikoloji Derneği

Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Derneği

Palyatif Bakım Derneği

Biz Anesteziyoloji ve Reanimasyon hekimleri olarak pandemi dahil her koşulda, en ön saflarda, her şeye rağmen, hayatımız pahasına görevimizi yaptık, yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Sağlıkta şiddetin artması ve olağanlaşmasına, mesleki saygınlığımızın ve itibarımızın kaybettirilmesine, özlük haklarımızdaki kayıplara, tutulmayan sözlere, sağlıkta şiddet ve Malpraktis Yasası’nın çıkmamasına rağmen ettiğimiz yemine bağlı kalarak, fedakârca ve özveri ile yaptığımız çalışmamız göz ardı edilip, olumsuz söylemlerle sadece maddi konuların ön plana çıkarılması bizleri derinden üzmektedir.

Biz, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği olarak;

Mesleki saygınlığımızın ve onurumuzun korunması,

Sağlıkta şiddetin durdurulması,

Kaybettiğimiz özlük haklarımızın iyileştirilmesi,

Malpraktis yasasının çıkarılması ve ihtisas mahkemelerinin kurulması​

için gerekli düzenlemelerin bir an an önce yapılmasını istiyoruz.

14 Mart Tıp Bayramının taşıdığımız sorumluluk ve gururla, hak ettiğimiz şekilde, haklarımızı aldıktan sonra kutlanacak bir gün olduğuna inanıyoruz. Bizler Bayram gibi bayram coşkusuyla, Tıp Bayramımızı kutlamak istiyoruz.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Yönetim Kurulu

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneğinin önderliğinde, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanlarının Başkanlığını yürüttüğü 10 Derneğin 14 Mart gününe özel hazırladığı video: