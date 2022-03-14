14 Mart Tıp Bayramı: Tek ses, tek yürek, tek nefes

"Bugün 14 Mart.. Bu topraklarda modern tıp eğitiminin başlangıcının 195. Yılı.
Takvimler 14 Mart 1919’u gösterdiğinde İstanbul, İngiliz işgali altında iken tıp fakültesine asılan bir Türk Bayrağı umutsuz halk için bir umut ışığı oldu.
Bu kararlılık ve vatanseverlik bir bayramı da beraberinde getirdi: 14 Mart Tıp Bayramı
Fakat:
Bizler Bayram gibi bayram coşkusuyla, Tıp Bayramımızı kutlamak istiyoruz.
"Beni Türk Hekimlerine Emanet Ediniz."
Biz Anesteziyoloji ve Reanimasyon hekimleri olarak pandemi dahil her koşulda, en ön saflarda, her şeye rağmen, hayatımız pahasına görevimizi yaptık, yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Sağlıkta şiddetin artması ve olağanlaşmasına, mesleki saygınlığımızın ve itibarımızın kaybettirilmesine, özlük haklarımızdaki kayıplara, tutulmayan sözlere, sağlıkta şiddet ve Malpraktis Yasası’nın çıkmamasına rağmen ettiğimiz yemine bağlı kalarak, fedakârca ve özveri ile yaptığımız çalışmamız göz ardı edilip, olumsuz söylemlerle sadece maddi konuların ön plana çıkarılması bizleri derinden üzmektedir.
Biz, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği olarak;
için gerekli düzenlemelerin bir an an önce yapılmasını istiyoruz.
14 Mart Tıp Bayramının taşıdığımız sorumluluk ve gururla, hak ettiğimiz şekilde, haklarımızı aldıktan sonra kutlanacak bir gün olduğuna inanıyoruz. Bizler Bayram gibi bayram coşkusuyla, Tıp Bayramımızı kutlamak istiyoruz.
Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Yönetim Kurulu
Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneğinin önderliğinde, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanlarının Başkanlığını yürüttüğü 10 Derneğin 14 Mart gününe özel hazırladığı video: