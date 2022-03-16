14 Mart Tıp Bayramı'nda doktoru darbeden uzman çavuş açığa alındı

Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş A.A., saat 23.00 sıralarında rahatsızlanınca ambulansla Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.A., burada yapılan müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

A.A. kendisini muayene etmek isteyen acil serviste görevli Dr. T.T ile tartıştı. Tartışma sırasında A.A., iddiaya göre T.'yi darbetti. Dr. T.T'nin vücudunda kızarıklık oluştu, gözlüğü kırıldı. Güvenlik görevlileri olaya müdahale etti. Darp raporu alan Dr. T., A.A.’dan şikayetçi oldu.

Uzman çavuş açığa alındı

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde görevli Dr. T.T'yi, 14 Mart Tıp Bayramı'nda darbettiği ileri sürülen Uzman Çavuş A.A. (32), tedbiren açığa alındı, hakkında soruşturma başlatıldı. Muğla Valiliği'nden yapılan açıklamada, "14 Mart 2022 günü saat 23.50 sıralarında Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne apandisit rahatsızlığı nedeniyle başvuran Jandarma Uzman Çavuş A.A. tarafından bir hekimimize yönelik istenmeyen bir olay meydana gelmiştir. Olay sonrası A.A., akut apandisit teşhisi konularak ameliyata alınmış, gerekli tıbbi müdahale yapılmıştır. Jandarma Uzman Çavuş A.A. hakkında adli ve idari işlem başlatılmış olup, tedbiren görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.

Doktorun darbedilmesini kınadılar

Dr. T.T'nin darbedilmesi Muğla Tabip Odası tarafından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde protesto edildi. Hastanede görevli sağlık çalışanlarının da destek verdiği eylemde kalabalık adına basın açıklamasını Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzm. Dr. Ali İhsan Uysal yaptı. Dr. T.'ye yapılan saldırıyı kınayan Uysal, "Dünkü eylemimizde sağlıkta şiddete karşı olduğumuzu ve tükendiğimizi belirtmişken, hastanemize başvuran ve asıl görevi güvenliğimizi sağlamak olan bir kolluk kuvveti personeli tarafından 14 Mart Tıp Bayramı'nda görevi başında iken sözlü ve fiziksel şiddete maruz kalan doktor arkadaşımız olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendik.

Sağlıkta şiddete karşı sesimizi duyurmaya çalıştığımız bu zor günlerde ve üstelik 14 Mart Tıp Bayramı'nda gerçekleşen bu şiddet olayında şiddete karşı tüm hekimler olarak birlik olduğumuzu ve hekim arkadaşımıza dün de olduğu gibi bugün de ve her koşulda destek olduğumuzu belirtmek isteriz. Bir hekim arkadaşımızın başına gelen şiddetin başka arkadaşlarımızın başına gelmemesi için birlik olmak ve herkesi sağduyulu olmaya çağırmaktır" dedi.

Doktor Uysal, meslektaşlarının bir kez daha saldırıya uğramadan, sağlıkta şiddetin etkin şekilde önlenmesi için yasal düzenlemeler de dahil her türlü önlemin acilen alınması gerektiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bu düzenlemeler hayata geçirilene kadar hep birlikte dayanışmaya devam edeceğimize söz veriyoruz. Katılan, destek olan, bizlere bu önemli günlerde varlığını hissettiren tüm hekim arkadaşlarımıza bizimle birlikte oldukları için teşekkür ederiz. Bir arada daha güçlü olduğumuzun bilinciyle birlikte olmaya devam edeceğiz."