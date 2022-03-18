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14 Mart Tıp Bayramı'nda doktoru darbeden uzman çavuş adli kontrolle serbest
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 14 Mart Tıp Bayramı'nda Dr. T.T'yi darbeden Uzman Çavuş A.A. (32), polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
14 Mart Tıp Bayramı'nda doktoru darbeden uzman çavuş adli kontrolle serbest
18 Mart 2022 09:08 - DHA Cavit AKGÜN
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Yatağan Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş A.A., 14 Mart günü saat 23.00 sıralarında rahatsızlanınca ambulansla Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.A., burada yapılan müdahalesinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. A.A., kendisini muayene etmek isteyen acil serviste görevli Dr. T.T ile tartıştı. A.A., iddiaya göre, tartışma sırasında T.’yi darbetti. Doktorun vücudunda kızarıklık oluştu, gözlüğü kırıldı. Güvenlik görevlileri ise olaya müdahale etti. Apandisit teşhisi koyulan A.A., ameliyat edildi.

Uzman çavuş şiddeti: 14 Mart Tıp Bayramı'nda doktoru darbetti

'İtip, boğazımı sıktı'

Darp raporu alan ve A.A.'dan şikayetçi olan Dr. T.T, polisteki ifadesinde olay anını anlatırken, "Hasta, apandisit şüphesi ile Yatağan Devlet Hastanesi'nden sevk edildi. Ultrason çektirmek istediğini söyledi. Kendisine kan tahlili ve diğer tetkiklerin yapılmadan  mümkün olmadığını anlattım. Evrakını alarak acil servisten ayrılmak istedi. Arkasından gidip, çıkış yapmasına izin vermedim. Sinirlenerek beni itip, boğazımı sıktı" dedi.

14 Mart Tıp Bayramı'nda doktoru darbeden uzman çavuş açığa alındı

Protesto eşliğinde taburcu oldu, gözaltına alındı

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki apandisit ameliyatının ardından,  genel cerrahi servisinden taburcu edilen Uzman Çavuş A.A., sağlık çalışanlarının 'Sen şiddet, darp, hakaret ettin. Biz seni tedavi ettik, taburcu ediyoruz' sloganları arasında alkışla protesto edildi. Ekip aracına bindirilen A.A., ifadesi için Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi'ne götürüldü.

Taburcu edilen uzman çavuşa alkışlı protesto: Sen bizi darp ettin, biz seni tedavi ettik!

Yeniden rahatsızlandı

Gözaltına alınan Uzman Çavuş A.A., polis merkezinde yeniden rahatsızlandı. İfadesi alınamayan A.A., apandisit operasyonu olduğu bölgede şiddetli ağrı şikayetiyle polis ekiplerince Menteşe İlçe Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanedeki tedavisinin ardından tekrar taburcu edilen A.A., polis ekiplerince tekrar Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi'ne götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcısından açıklama

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, tarafından yapılan açıklamada, "Kamu görevlisine hakaret, kasten yaralama ve mala zarar verme suçlarını işlediği iddiasıyla yürütülen soruşturma sırasında, olay mahallinin güvenlik kamerası kayıtları getirtilerek ayrıntılı şekilde incelendi. Dosyadaki tüm delillerle birlikte değerlendirildiğinde, şüpheliye isnat olunan suçların vasıf ve mahiyeti ile mevcut delil durumu, özellikle güvenlik kamerası kayıtları dikkate alınarak şüpheliye adli kontrol hükümlerinin uygulanması uygun görülmüştür. Söz konusu soruşturma titizlikle yürütülmektedir" denildi.

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People
9
1) Serdar (Tıp Doktoru)
18.03.2022 12:05:27
erhanalta (doktor) gerçekten doktor olduğunuzu sanmıyorum. "Doktora şiddet yapmış kesin mi ?" diyorsunuz. Kamera kayıtları incelenmiş ve adli kontrol verilmiş. Şiddet görüntüsü olmasa adli kontrolsüz bırakırlardı herhalde. Buradaki en büyük sorun, bana hiç birşey olmaz düşüncesiyle önüne gelenin hekimlere şiddet uygulamaya kalkışmasıdır. Şiddet uyguladığına ilişkin görüntülerin olduğu tüm olaylar mutlaka tutuklu yargılanmalıdır ki başlarına birşeyler gelebileceğini de bilerek davranmalıdırlar.
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16
2) Ali çantabey (Yandal)
18.03.2022 11:49:56
14 marttı bekleyin nasıl bayram kutlanır görelim.. Cümlesiyle bakan bu olayı kastetmiş. Durmak yok şiddete devam..ne bekliyorsunuz biz iktidardayken demek istemiş.
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31
3) mazlumu getirin bana (doktor)
18.03.2022 10:26:43
Kamu görevlisine hakaret, kasten yaralama ve mala zarar verme suçlarını işlediği İDDİA edilmiş, fakat zavallı uzman çavuşun uf olduğu için haklı olarak, SADECE doktorunu dövme hakkını kullandığı anlaşılmıştır.
People
21
4) Emekli cerrah (Emekli)
18.03.2022 10:24:43
Adamın belinde devletin verdiği beylik silahı var. Oldu olacak adli kontrolünü dr kendi kendine yapsın deseler bile şaşırmazdım. Hukuk mu? He, he, he.
İyi ki bir atasözü paylaşmamış. Mazallah bunu yapsaydı, en az 2 ay içerideydi.
People
3
5) erhanalta (doktor)
18.03.2022 10:12:13
Bir hekim olarak sağlıkta şiddete karşıyım Ama tutuksuz yargılanmak , yargıtay kararı ( kesinleşmiş mahkeme kararı sonrası) tutuklanmak evrensel hukukun en önemli olgusudur.
Doktora şiddet yapmış kesin mi ? ( buna bizler değil mahkemeler karar vermeli) karar sonrası ise gerçekten şiddet var ise en üst limittencezalandrılmalı..
Bugün öfke ile cezalandırma istekleri , yarın bu istekleri yapanlara zarar verebilir.
Yarın bir hasta yakını taciz etti vs diye iftira atsa mesala bugün tutuksuz yargılanmaya tepki gösteren arkadaşlar , haksız yere yıllarca tutuklu kalabilir.
tutuksuz yargılanma
suçu iddia edenin ispat etme zorunluluğu
masumiyet karinesi
hiçbir şey için bunlardan vazgeçmemek lazım.
People
34
6) Tabip (Hekim)
18.03.2022 10:07:12
Hekimler de hakimler gibi korunuyor tabiii bravo alkışşş
People
39
7) Para Babası (Doktor)
18.03.2022 09:31:58
Hadi bu kararı ceren hakimi alkışlayın , adliye önünde alkış tutun...

Hekim şiddetine sebep olan hakimlerdir...

Hekimler ne yapmış bu hakimlere !

Resmen Kindar Düşmanlık !
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