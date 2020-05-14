14 Mayıs Koronavirüs tablosu açıklandı

Türkiye'de son dakika corona virüsü gelişmelerini, vaka ve ölüm sayılarını her akşam paylaşan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 14 Mayıs Perşembe günü vaka ve ölüm sayıları hakkında güncel bilgileri yaptığı son dakika açıklaması ile duyurdu.

14 Mayıs Perşembe günü 34 bin 821 test yapıldı. Bu testlerde bin 635 vakaya rastlandı. 55 vatandaşımız hayatını kaybederken, 2 bin 315 sağlığına kavuştu. Tabloya göre, toplam test sayısı 1 milyon 508 bin 824, toplam vaka sayısı 144 bin 749, toplam vefat sayısı 4 bin 7, toplam yoğun bakım hasta sayısı 965, toplam entübe hasta sayısı 508, toplam iyileşen hasta sayısı 104 bin 30 oldu.