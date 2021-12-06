14 yaşındaki oğlu intihar eden doktor 'Kavuşma vakti' diyerek kayıplara karıştı

İntihar olayı dün yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki Kaan Yılmaz dün girdiği bunalım sonucu Taşpazar Mahallesindeki evlerinin 5. katının balkonundan atlayarak intihar etti. Ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan 14 yaşındaki Kaan Yılmaz burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından Kaan Yılmaz’ın babası Dr. Timur Yılmaz’dan bugün sabah saatlerinden bu yana haber alınamıyor. Sosyal medya mesajını gören sevenleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Sabah erken saatlerde Taşpazar Mahallesindeki evinden çıkarak 68 BD 868 plakalı aracıyla evden ayrılan doktordan halen haber alınamazken, sosyal medya hesabında yaptığı, “Olmadı, olduramadım, olacak. Kavuşma vakti. Doğduğunda söylemiştim. Seni asla bırakmam.” mesajı sevenlerini endişeye bürüdü.

Hürriyet Mahallesi 9 Nolu Sağlık Ocağında Aile Hekimi olarak görev yapan baba Dr. Timur Yılmaz emniyet, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), 112 Acil Yardım Hizmetleri Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince aranıyor.