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15 Mayıs Koronavirüs tablosu açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs tablosunu paylaştı
15 Mayıs Koronavirüs tablosu açıklandı
15 Mayıs 2020 19:10 -
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Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı 146.457'ye yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 4.055 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte 15 Mayıs Türkiye koronavirüs tablosu...

KORONAVİRÜS TABLOSU - 15 MAYIS 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Mayıs Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı.

Bakan Koca Twitter'dan şu açıklamayı yaptı;

"Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Test sayımız düne göre fazla. Vaka sayımızda kısmi artış var. Yeni hayat tarzımız Kontrollü Sosyal Hayat, yani hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1, 5 metre Sosyal Mesafe."

Anahtar Kelimeler:

fahrettin koca koronavirus tablosu

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