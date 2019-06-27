SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
15 Temmuz Köprüsü pektus hastalığına dikkat çekmek için turuncuya büründü
15 Temmuz Şehitler Köprüsü pektus hastalığına farkındalık yaratmak için dün akşam turuncu renkle aydınlatıldı.
15 Temmuz Köprüsü pektus hastalığına dikkat çekmek için turuncuya büründü
27 Haziran 2019 - DHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Etkinliğe ilişkin açıklama yapan Göğüs Deformiteleri ve Pektus Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Yüksel, “Köprü şu anda turuncu. Turuncu renk pektusların rengi, biz farkındalık haftasıyla 23-30 Haziran'da ve bugün 26 Haziran 21.30-22.30 arasında  köprülerin pektus farkındalık haftası dolayısıyla turuncuya bürünmesini istemiştik, Ulaştırma Bakanlığı kabul etti ve görmüş olduğunuz gibi Boğaz Köprüsü turuncuya büründü. Bizde halkımıza diyoruzki bu hastalığı erken teşhis edin.

Erken teşhis ederseniz tedavisi daha kolay ameliyat dışı tedavilerle kısa sürede mümkün bizde farkındalığı anlatma gayreti içindeyiz. Pektus gögüs duvarı demek latince pektus ekskavatum gögüs duvarının içe doğru çökük olması göğüsün, pektus karinatum ise dışa doğru çıkık olması o da güvercin göğsü. Bu hastalık ile de pektus derneği ilgileniyor. Bu hastalık doğduğu zaman çok zor fark ediliyor esas hastalığın gelişme çağı blu çağının başladığı zaman. Göğüs kafesi genişlerken daha belirgin hale geliyor. Biz ailelere blu çağında fark edilmesini öneriyoruz. Blu çağını geçerse teşhis edilmesi ameliyatla tedavi şansı kalıyor başka tedavi şansı kalmıyor hastanın. Erken teşhis çok önemli pektus hastalığında" dedi.

PEKTUS HASTALIĞI NEDİR?

Göğüs duvarı yapı bozukluğu içinde yer alan göğüs kafesinin içeri doğru çökük olmasına halk arasında 'kunduracı göğsü' veya 'çökük göğüs' olarak da bilinen,Pektus Ekskavatum denir. Pektus ekskavatum, göğüs duvarı yapı bozukluklarından en sık görülenidir.
 

Anahtar Kelimeler:

pektus gogus hastaliklari gogus deformiteleri ve pektus dernegi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
0
1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
27.06.2019 11:12:51
Bir de olaydan haberi olmayanlara bilgilendirme babından lazer projeksiyonla yazı da yazılabilir mi diye düşündüm ama sürücülerin dikkatinin dağılması ihtimali aklıma geldi.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
sahte rapor sağlık raporu sağlık çalışanı Angela Merkel titreme nöbeti Zoonotik ve Vektörel Hastalıklar Halk Sağlığı Seher Topluoğlu Sağlık Bakanlığı hastane yangın Silivri Kronik ruh hastalığı Emine alp Meşe Sağlık Bakanlığı kanser tedavisi onkoloji Oregon State Üniversitesi tütün ürünleri Sağlık Bakanlığı Tarım ve Orman Bakanlığı tıp fakültesi evlilik teklifi doktor doktor vize başvurusu TÜSAD Akciğer sağlığı dermatoloji güneş yanığı güneşin etkileri diyabet diyabetik ayak Alper Şener Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kırklareli Devlet Hastanesi anne dostu hastane zorunlu hizmet Sağlık Bakanlığı münhal kadrolar pektus göğüs hastalıkları Göğüs Deformiteleri ve Pektus Derneği kalp rahatsızlığı Columbia Üniversitesi
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
28/06-30/06 5. Karadeniz Hematoloji Sempozyumu HEMATOLOJİ SAMS
28/08-29/08 Çocuklarda Motilite Bozuklukları Sempozyumu ÇOCUK... İSTA
27/08-31/08 20. Ulusal Anatomi Kongresi ANATOMİ İSTA
05/09-08/09 6. DOD Dermatoloji Gündemi DERMATOLOJİ SAKA
12/09-13/09 SCAI Menata Mentor Course-SCAI 2019 KALP VE... İSTA
14/09-14/09 7. Multidisipliner Nöroendokrin Tümör Sempozyumu NÖROLOJİ ANKA
11/09-14/09 World Congress of Perinatal Medicine KADIN... İSTA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.