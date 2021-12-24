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15. Ulusal 3.Uluslararası Yara Kongresi Antalya'da gerçekleştirildi
Prof. Dr. Hakan Uncu, 16-19 Aralık 2021 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen 15. Ulusal 3.Uluslararası Yara Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.
15. Ulusal 3.Uluslararası Yara Kongresi Antalya'da gerçekleştirildi

Prof. Dr. Hakan Uncu

24 Aralık 2021 17:39 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN - Yara Bakımı Derneği tarafından düzenlenen 15. Ulusal 3.Uluslararası Yara Kongresi pek çok davetlinin katılımıyla 16-19 Aralık 2021 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirildi.

Kongreye ilişkin bilgi veren Yara Bakımı Derneği Başkanı ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ve Damar Cerrahisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Uncu, Türkiye Klinikleri TV’ye açıklamalarda bulundu.

Türkiye Klinikleri TV’nın sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Uncu,  kongrede çeşitli  firmaların farklı ürünleri bulunduğunu ifade ederek, yara enfeksiyonları hakkında  da bilgiler verdi.

Kongreye, Prof. Dr. Seher Demirer ve  Prof. Dr. Pınar Borman gibi isimler katılım göstererek katkıda bulundu.

15. Ulusal 3. Uluslararası Yara Kongresi Kısa Tanıtım videosu:

 

 

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