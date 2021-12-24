15. Ulusal 3.Uluslararası Yara Kongresi Antalya'da gerçekleştirildi

Prof. Dr. Hakan Uncu
MEDİMAGAZİN - Yara Bakımı Derneği tarafından düzenlenen 15. Ulusal 3.Uluslararası Yara Kongresi pek çok davetlinin katılımıyla 16-19 Aralık 2021 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirildi.
Kongreye ilişkin bilgi veren Yara Bakımı Derneği Başkanı ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ve Damar Cerrahisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Uncu, Türkiye Klinikleri TV’ye açıklamalarda bulundu.
Türkiye Klinikleri TV’nın sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Uncu, kongrede çeşitli firmaların farklı ürünleri bulunduğunu ifade ederek, yara enfeksiyonları hakkında da bilgiler verdi.
Kongreye, Prof. Dr. Seher Demirer ve Prof. Dr. Pınar Borman gibi isimler katılım göstererek katkıda bulundu.
15. Ulusal 3. Uluslararası Yara Kongresi Kısa Tanıtım videosu: