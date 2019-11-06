150 yataklı Mezitli Devlet Hastanesi ihalesi 28 Kasım’da yapılacak

MERSİN - İl Sağlık Müdürü Dr. Bahçacı, Mersin’de tamamlanan ve devam eden sağlık yatırımlarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Mersin’deki sağlık yatırımlarının hız kesmeden devam ettiğini dile getiren Bahçacı, Sağlık Bakanlığı ve Mersin Valiliğinin destekleri ile 2018 ve 2019 yılı içerisinde ihalesini yaptıkları projeleri bir bir hayata geçirmeye devam ettiklerini kaydetti.

Sağlık yatırımlarını koruyucu sağlık hizmetleri, tedavi edici sağlık hizmetleri ve acil sağlık hizmetleri başlığı altında ele aldıklarını ifade eden Bahçacı, “Koruyucu sağlık hizmetleri alanında Tarsus, Erdemli ve Bozyazı sağlık komplekslerimiz bu yıl tamamlanarak vatandaşlarımıza hizmet vermeye başladı. Bu binalarımız İlçe Sağlık Müdürlüğü olmasının yanı sıra sağlıklı hayat merkezi, kanser erken tanı ve teşhis merkezi, aile sağlığı merkezi ve 112 acil sağlık hizmetleri istasyonlarını da bünyesinde barındırmakta. Silifke ilçemizde yapımı devam eden sağlık kompleksimizi de bu yıl sonunda hizmete alacağız” dedi.

“Mezitli Devlet Hastanesinin ihalesi 28 Kasım’da yapılacak”

Yıllardır Mezitli’ye yapılması planlanan hastane için olumlu gelişmelerin olduğunu da müjdeleyen Bahçacı, “Uzun süredir planlama aşamasında olan, arsa konusunda birçok sıkıntı yaşanan 150 yatak ve 50 ünitelik Mezitli Devlet Hastanesi ve Ağız Diş Sağlığı Merkezinin hayata geçirilmesinde yaşanan sorunları çözdük. Kuyuluk mevkinde Orman Bölge Müdürlüğüne ait yaklaşık 280 dönümlük arazinin sağlık tesisi alanı olarak işaretlenmesini sağladık. Zorlu süreci geride bırakarak proje ile ilgili en önemli adımı attık. Ekim ayının son gününde sevindirici bir gelişme oldu. Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü, Mezitli 150 Yataklı Devlet Hastanesi Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması için ihale duyurusu yaptı. İhale 28 Kasım 2019 tarihinde yapılacak. Bu sürecin tamamlanmasından sonra burası ihale edilerek en kısa sürede Mersin halkına hizmet vermeye başlayacak” ifadelerini kullandı.

“Tarsus Devlet Hastanesinin kaba inşaatı bitti”

Göreve başladığından bu yana Tarsus ilçesine ayrı bir önem verdiğini vurgulayan Bahçacı, “Tarsus, Mersin’in en büyük ve tarihi en eski ilçesi. Çeşitli sebeplerden dolayı sağlık alanında planlanan yatırımlar uzun süre atıl kalmış. Buraya ayrı bir önem veriyoruz. Yapımı devam eden 600 yataklı Tarsus Devlet Hastanesi hizmet binası hızla ilerliyor. Kaba inşaatı bitti. Muhtemelen önümüzdeki yılın 3’üncü çeyreğinde Tarsuslu vatandaşlarımız modern bir sağlık tesisine kavuşacaklar. Tarsus sağlık kompleksimiz, ilk hizmete aldığımız sağlık tesislerinden biri. Kore Cumhuriyetinin katkıları ile gerçekleşen proje ile modern bir Göçmen Sağlığı Merkezini Tarsus’a kazandırdık. Personel görevlendirmelerinde de Tarsus’a pozitif ayrımcılık uyguluyoruz” dedi.

Bahçacı, Mersinlilerin hak ettiği nitelikli sağlık hizmetine kavuşması için ihtiyaç duyulan alanlarda sağlık yatırımlarının devam edeceğini sözlerine ekledi.