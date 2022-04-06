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16 aylık COVID esareti 86’ncı testte son buldu
İstanbul'da yaşayan lösemi hastası 56 yaşındaki Muzaffer Kayasan'ın 85 kez yaptırdığı Covid-19 testi hep pozitif çıktı. Önceki gün yaptırdığı 86'ncı testle negatife dönen Kayasan'ın karantina süreci 16 ay sonunda bitti.
16 aylık COVID esareti 86’ncı testte son buldu

Muzaffer Kayasan

06 Nisan 2022 09:56 - ntv.com.tr
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İstanbul'da yaşayan 3 çocuk babası Muzaffer Kayasan, 3 yıl önce lösemi nedeniyle kemik iliği nakli oldu.

Tedavisi nedeniyle sürekli bağışıklık baskılayıcı ilaçlar kullanmak zorunda kalan Kayasan, 19 Kasım 2020'de corona virüse yakalandı. Kayasan, hastalığı atlatmasına karşın PCR testi 16 ay boyunca bir türlü negatife dönmedi. Yaşanan bu ilginç durum basında yer alınca tüm dünyanın gözü Kayasan'ın üzerine çevrildi.

14 aydır karantinada, yaptırdığı 78 COVID-19 testi de pozitif çıktı!

Bu alanda dünya rekorunu kıran Kayasan'ın 86. testi negatif çıktı. Kayasan, ilk iş olarak 4 aylık torunu Gökay Emin'e sarıldı.

Sabah gazetesine konuşan Kayasan, "Basında yer alan haberlerin ardından dünyanın çeşitli ülkelerinden bilim adamları aradı. Tüm dünya 16 ay boyunca pozitif çıkmama şaşırdı. 86. testte negatif çıkınca çocuklar gibi sevindim" dedi.

Kayasan, "Torunumu daha önce hep camın arkasından sevmiştim. Sarılıp öpememiştim. Ona ilk kez sarılmak muhteşem bir duygu. 2 oğlan 1 kız olmak üzere 3 çocuğum var. Büyük oğlum Gökhan'ın oğlu Gökay Emin 4 aylık, kızı Azra da 3 yaşında. Kızım Elif'in Defne isminde 1 yaşında kızı var. Defne, Azra ve Gökay Emin'e sarılarak hasret giderdim" dedi.

Covid-19'un hayatından 16 ayı çaldığına dikkat çeken Kayasan, "Corona virüse yakalanmadan önce 2.5 yıl lösemi ile savaştım. Tam lösemiyi atlattım derken corona virüse yakalandım" diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler:

covid-19 muzaffer kayasan test pozitif karantina

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People
0
1) Dr. Yüksel (Emekli)
06.04.2022 11:06:22
Antijeni kendi kemik iliği üretiyor olabilirmi.
People
9
2) nevzat kulukçu (ecz.)
06.04.2022 10:47:13
86 testten biri bozuk çıkıyor zaten.
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