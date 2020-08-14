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16 üniversiteye rektör ataması yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 16 üniversiteye rektör ataması yaptı.
16 üniversiteye rektör ataması yapıldı
14 Ağustos 2020 00:07 -
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Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre,

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Tümay,

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Özlenen Özkan,

Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Necdet Ünüvar,

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ömer Çomaklı,

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Meryem Tuncel,

Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Karakoç,

Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fahrettin Göktaş,

Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Musa Yıldız,

İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Kızılay,

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Koyuncu,

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı,

19 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yavuz Ünal,

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök,

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Alim Yıldız,

Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu,

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Tamer Yılmaz atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.

Anahtar Kelimeler:

rektor atamalari

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