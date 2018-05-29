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18 bin sağlık personeli alım ilanı tarihi netleşti! (Hangi branştan kaç kişi alınacak)
18 bin sağlık personeli alım ilanı tarihi netleşti. İlan Perşembe günü yayımlanacak.
18 bin sağlık personeli alım ilanı tarihi netleşti! (Hangi branştan kaç kişi alınacak)
29 Mayıs 2018 -
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Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: "ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeyle ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde toplam 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Bunların ilanı önümüzdeki perşembe günü ÖSYM tarafından yapılacak."

SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIMI 
(KPSS-2018/5)

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 18.000 sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır.
Sözleşmeli pozisyona yerleştirme işlemleri, adayların Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanları ve tercihleri doğrultusunda ÖSYM tarafından yapılacaktır.
Adaylar, tercihlerini ÖSYM tarafından https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ilan edilecek tarih aralığında ve kılavuzda yer alan kurallara göre yapacaklardır.
Atama yapılacak sözleşmeli sağlık personeli pozisyonları ekte gösterilmişti..

 

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saglik bakani sozlesmeli saglik personeli

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1) Dr (Doc)
30.05.2018 09:09:57
Sayin cumhurbaskanimiz recep tayip erdogan şiddetle akademisyenler ihtiyacimiz var dedi dün.doğru . Özellikle Afili ye üniversitelerde doçent olup akademik kadrosu olmayan yüzlerce hoca var .madem bu kadar ihtiyaç var bunlar neden biktirilip istifa ettirilir. Kadro bekliyorlar alınmıyor .yetmezlik yaratılıyor sistem işlemez hale getiriliyorsa bunu incelemek lazım kime yarıyor. Yapılması gereken hiç şartsız her kadrosuz doçent in kendi çalıştığı birimde üniversite kadrosuna alinmasi
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