18 günlük bebek, 8 günde koronavirüsü yendi

Anne-babasına koronavirüs teşhisi konulan adı açıklanmayan bebeğe, 10 günlük olduğu 14 Nisan günü, koronavirüs testi yapıldı. Test sonucunun pozitif çıkması üzerine bebek, Bursa Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı. 8 günlük tedaviyle sağlığına kavuşan bebek, taburcu edildi.

'10 GÜNLÜKKEN KORONAVİRÜSE YAKALANDI'

18 günlükken taburcu edilen bebekle ilgili bilgi veren Yenidoğan Uzmanı Uzmanı Dr. Bayram Ali Dorum, “Bebeğimiz bize 10 günlükken, anne ve babasında Covid-19 enfeksiyonu pozitif olduğu için getirildi. Bebeğimizde de yapılan testler sonucu enfeksiyon saptadık. Yaklaşık 8 gün boyunca sadece destek tedavisi ve izleme gerçekleştirdik. Bu süre boyunca herhangi bir solunum sıkıntısı ya da solunum desteği ihtiyacı gelişmedi. 8 günden sonra yaptığımız testte hastalığı yendiğini, testlerin sonucunun da negatif çıkmış olduğunu gördük, bugün ailesine kavuşturuyoruz” dedi.