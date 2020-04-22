Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
18 günlük bebek, 8 günde koronavirüsü yendi
Bursa'da, 10 günlükken koronavirüse yakalanan bebek, 8 günlük tedaviyle sağlığına kavuştu. Hastanede 18 günlük olan kız bebek, taburcu edildi.
18 günlük bebek, 8 günde koronavirüsü yendi
22 Nisan 2020 14:38 - DHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Anne-babasına koronavirüs teşhisi konulan adı açıklanmayan bebeğe, 10 günlük olduğu 14 Nisan günü, koronavirüs testi yapıldı. Test sonucunun pozitif çıkması üzerine bebek, Bursa Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı. 8 günlük tedaviyle sağlığına kavuşan bebek, taburcu edildi.

'10 GÜNLÜKKEN KORONAVİRÜSE YAKALANDI'

18 günlükken taburcu edilen bebekle ilgili bilgi veren Yenidoğan Uzmanı Uzmanı Dr. Bayram Ali Dorum, “Bebeğimiz bize 10 günlükken, anne ve babasında Covid-19 enfeksiyonu pozitif olduğu için getirildi. Bebeğimizde de yapılan testler sonucu enfeksiyon saptadık. Yaklaşık 8 gün boyunca sadece destek tedavisi ve izleme gerçekleştirdik. Bu süre boyunca herhangi bir solunum sıkıntısı ya da solunum desteği ihtiyacı gelişmedi. 8 günden sonra yaptığımız testte hastalığı yendiğini, testlerin sonucunun da negatif çıkmış olduğunu gördük, bugün ailesine kavuşturuyoruz” dedi.

Anahtar Kelimeler:

10 gunluk bebek koronavirus

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.