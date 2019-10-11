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18 Tabip Odası'ndan Barış Pınarı Harekatına destek
Barış Pınarı Harekatına Tabip Odalarından destek mesajı geldi
18 Tabip Odası'ndan Barış Pınarı Harekatına destek

Fotoğraf: DHA

11 Ekim 2019 - MEDİMAGAZİN
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TSK'nin Suriye Milli Ordusu'yla Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatına Tabip Odaları destek verdi. 

Sağlık kadromuz cephe gerisinde, sınır hattında ve sınır ötesinde askerlerimizin yanı başında! 

Türk Ordusunun her zaman yanında olduklarını belirten Kayseri, Konya, Kahraman Maraş, Sivas-Erzincan, Niğde, Çorum, Erzurum, Karaman, Zonguldak, Afyonkarahisar,  Nevşehir, Amasya, Malatya, Sakarya, Kastamonu-Çankırı, Tokat, Aksaray  ve Kırşehir Tabip Odaları'nın yayımladığı mesaj şu şekilde:

"Ülkemizin milli birliği ve bütünlüğüne kast eden DEAS, PKK, YPG gibi terör örgütleri ve bunları destekleyen oluşumlara karşı başlatılan BARIS PINARI HAREKATI mutlaka zaferle sonuçlanacaktır. Her fırsatta ülkemize ve devletimize yönelik adımların atıldığı bu bataklığı Türk Ordusu kurutacaktir. Tabip Odaları olarak Devletimiz ve kahraman Türk Ordumuzun her zaman yanındayız. Allah CC askerimizi ve güvenlik güçlerimizi korusun ve muzaffer eylesin." 

TTB ise Barış Pınarı Harekatına aralarında DİSK, KESK ve TMMOB ile ortak bildiri yayınlayarak karşı çıktığını açıklamıştı.
 

 

 

Anahtar Kelimeler:

tabip odasi baris pinari harekati

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