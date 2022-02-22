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18 ülkeden Nefroloji ve Ürolojinin devleri bir araya geldi
Liv Hospital Vadistanbul’da gerçekleştirilen “Nefroloji ve Böbrek Nakli Sempozyumu”nda Bulgaristan, Azerbaycan, Arnavutluk, Özbekistan, Afrika, Gürcistan, Ukrayna, Rusya, Kazakistan, İngiltere ile Körfez ve Ortadoğu ülkelerinden alanında uzman nefroloji ve üroloji hekimleri ile yerel ve global medikal turizm şirketleri ağırlandı.
18 ülkeden Nefroloji ve Ürolojinin devleri bir araya geldi
22 Şubat 2022 13:25 -
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Liv Hospital dünyanın çeşitli ülkelerinden alanında uzman Nefroloji ve Üroloji hekimlerini bir araya getirdi. Böbrek nakli sürecindeki cerrahi yaklaşımlardan etik kurul süreci ve immünolojik testlere kadar 6 farklı konu konuşulan sempozyumun açılış konuşmasını Liv Hospital Grup Koordinatörü Meri İstiroti yaptı. 

“Amacımız sağlıklı bir yaşam sunabilmek” 

Meri İstiroti yaptığı konuşmada; “Amacımız, kronik böbrek yetmezliği olan ve diyaliz işlemlerinin getirdiği olumsuzlukları yaşayan bireylere sağlık dolu, bağımsız yeni bir yaşam sunabilmek. Liv Hospital’da alıcı ve donör adaylarımızı, yılların deneyimine sahip ve alanında söz sahibi olan hekimlerimize emanet ediyoruz. Etkin bir şekilde gerçekleştirilen operasyon sonrasında misafirlerimizin takibi uluslararası standartlara uygun, yüksek konforlu yoğun bakım ve izole organ nakli servisinde yapılıyor.

Çocuklarımızın nakil hazırlıklarını, nakillerini ve nakil sonrası süreçleri Pediatrik Nefroloji hocalarımız ve Pediatri yan dal uzmanlarımız ile gerçekleştiriyoruz. Nakil konusunda gerek toplumsal duyarlılığı artırmak için gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk projelerimizle gerekse bilimsel toplantı ve yeni teknolojik yatırımlarımızla sadece ülkemizde değil tüm dünya vatandaşlarına, dil, din, ırk ayrımı yapmadan maksimum hizmet anlayışını benimsiyoruz.” dedi.

 

 

Çocuktan yetişkine böbrek nakli konusunda merak edilenler 

Sempozyumun ilk sunumunu Liv Hospital Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Nail Suat Ünver “Nefrolojik Endikasyonlar ve Marjinal Donörler” konusu ile gerçekleştirdi. Ardından kürsüye Liv Hospital Pediatrik Nefroloji ve Romatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ozan Özkaya gelerek “Çocuklarda böbrek nakli süreci ve hazırlığı”nı anlattı.  

Böbrek nakli süreci ve cerrahi yöntemlerini ise Liv Hospital Genel Cerrahi Uzmanı ve Organ Nakli Klinik Direktörü Prof. Dr. Hasan Taşçı anlatırken, Robotik Böbrek Nakli konusunda engin deneyime sahip Liv Hospital Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Volkan Tuğcu robotik böbrek nakli yönteminden ve avantajlarından bahsetti.

Nakil öncesi immünolojik testlerin anlatımını İstinye Üniversitesi İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Nezih Mahmut Çarin yaparken nakilde Etik Kurul Süreci”nin anlatımını da Liv Hospital Organ Nakli Klinik Koordinatörü Burak Çelik yaptı. 

Son olarak kürsüye geçen Liv Hospital Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ali Buturak ise “Kontrol edilemeyen yüksek tansiyon hastalığında yeni nesil tedavi: Renal Denarvasyon” sunumunu gerçekleştirdi. 

Programın soru cevap kısmında akla takılanları ve merak ettiklerinin yanıtlarını hocalardan alan katılımcılara Katılım Belgesi takdim edilmesiyle sempozyum sona erdi. 

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