18 yıllık hekimin kitabı Şifacı yayımlandı

18 yıldır hekimlik yapan Dr. Fatih Kırcelli'nin 3 yıldır yazdığı kitabı yayımlandı.

Geliri, Hayvanlar İçin Projeler ve Sessizliğin Sesi derneklerine aktarılacak olan kitap fantastik bir dünyada felsefik ve spiritüel yolculukları anlatıyor.

Yazar Kırcelli kitabı ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Kitabın sayfalarında gezinirken aklınıza bir sürü soru gelecek. Belki hemen bulacaksınız soruların cevabını, belki de hiç anlamlandıramayacaksınız yazarın ne anlatmak istediğini. Soulano ergenliğin sonuna kadar olan gelişim aşamasını, Molavo erişkin yaşlarının o ateşli ve bir o kadar da kayıp zamanlarını, Laslo da bilgeliğe giden yolu bize anlatırken, belki Lao’nun üçüncü eksenden bakan gözlerini fark edeceksiniz. Belki de hiç fark etmeyeceksiniz.

Hiçbir kelime olduğu gibi olmayacak Şifacı kitabında. Belki de olacak. Her kelimenin arkasında farklı bir şeyler aramaya başlayacaksınız ve kafanızda tanımlara dair sorular oluşacak. Belki de öylesine çevireceksiniz sayfaları; kelimelerin arasında sürüklenip gideceksiniz. Bir akıntının içinde sorgulamaya başlayacaksınız kendinizi. Farkında olanlar için kitabın geçtiği fantezi dünyasında yepyeni kapılar açılacak. Farkında olmayanlarsa, fantezi dünyasında keyifli bir yolculuğun tadını çıkaracaklar.

Doğmak, serpilmek, olgunlaşmak ve yeniden evrenin bilgeliğiyle bütünleşmek. Bu muhteşem döngüde kaybolacaksınız. Belki de sadece olduğunuz yerde kalacaksınız; ördüğünüz o koca duvarlarla. Farkında bile olmadan, kendiniz fark etmeden…

Hayatın farklı dönemlerini temsil eden bu üçlünün hikâyelerini okudukça kendi yaşamınızı sorgulayacaksınız. Tıpkı yazarın da sorguladığı gibi. Fark edeceksiniz ki o da bilmeyecek çoğu sorunun cevabını. O sordukça, siz onun kılavuzu olacaksınız. O da sizin.

Tüm bunlar, sadece farklı açılardan bakıp olanı farklı yorumlayabildiğinizde gerçekleşecek."