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19 Mayıs Koronavirüs tablosu açıklandı
Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs vaka ve ölüm sayısını açıkladı. İşte 19 Mayıs 2020 Türkiye Koronavirüs tablosu...
19 Mayıs Koronavirüs tablosu açıklandı
19 Mayıs 2020 19:27 -
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Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınladı. Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı 15.615'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 4.199 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte 19 Mayıs Türkiye koronavirüs tablosu...

19 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19 Mayıs Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı.

Bakan Koca Twitter'dan şu açıklamayı yaptı;

"Yeni vaka sayısında beklenen düzeyde bir azalma var. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı düşüyor. İyileşen hasta sayımız öngörülen seviyede. Hayat tarzımız Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe."


 

Anahtar Kelimeler:

koronavirus koronavirus tablosu

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