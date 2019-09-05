2 aylık hamile tetanostan hayatını kaybetti... Yanlış tedavi iddiası ile inceleme başlatıldı

ZONGULDAK’ta ayağına çivi batan 2 aylık hamile 18 yaşındaki Aycan Kara, tetanos tanısıyla tedavi gördüğü hastanede olaydan 21 gün sonra yaşamını yitirdi.

İstanbul’dan fındık bahçesine çalışmak için ailesiyle birlikte Alaplı ilçesine gelen Aycan Kara’nın ayağına geçen ay çivi battı. Çiviyi çıkaran Aycan Kara, 10 gün sonra rahatsızlanınca ailesi tarafından Alaplı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Aycan Kara, tedavisinin ardından geri gönderildi ancak bir süre sonra fenalaşınca tekrar hastaneye götürüldü. Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne sevk edilen Aycan Kara, yoğun bakıma alındı. Tetanos tanısı konulan Aycan Kara, yoğun bakım ünitesinde 11 gün süren yaşam savaşını önceki gün kaybetti.

Olaydan 21 gün sonra yaşamını yitiren Aycan Kara, İstanbul’da toprağa verildi.

Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Dr. Dilek Okyay, tetanosta erken teşhisin önemli olduğunu belirterek,

"Ayağına çivi batması sonucu 10 gün sonra kliniğimize tetanos teşhisiyle başvurdu. Geldiğinde kasılmaları mevcuttu. 11 gün hastanemiz yoğun bakımında takip edildi. Ne yazık ki etkin tedavilere rağmen kızımızı kaybettik. Tetanos ölüm oranı yüksek bir hastalık. O yüzden tüm vatandaşlarımızın bu konuda dikkatli olması gerekmektedir. Ölüm oranı yüksek fakat aşılamayla önlenebilen bir hastalık. Etkin aşılanma ve erken sağlık kuruluşuna başvuru tetanos hastalığında önemlidir. Bunu dikkate almak önemlidir" dedi.