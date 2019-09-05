Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
2 aylık hamile tetanostan hayatını kaybetti... Yanlış tedavi iddiası ile inceleme başlatıldı
Zonguldak Sağlık Müdürlüğü'nce tetanostan yaşamını yitiren 2 aylık hamile Aycan Kara'nın ilk kaldırıldığı Alaplı Devlet Hastanesi'nde soğuk algınlığı tedavisi uygulanıp, eve gönderildiği iddialarıyla inceleme başlatıldı
2 aylık hamile tetanostan hayatını kaybetti... Yanlış tedavi iddiası ile inceleme başlatıldı

Dr. Dilek Okyay

05 Eylül 2019 - DHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

ZONGULDAK’ta ayağına çivi batan 2 aylık hamile 18 yaşındaki Aycan Kara, tetanos tanısıyla tedavi gördüğü hastanede olaydan 21 gün sonra yaşamını yitirdi.

İstanbul’dan fındık bahçesine çalışmak için ailesiyle birlikte Alaplı ilçesine gelen Aycan Kara’nın ayağına geçen ay çivi battı. Çiviyi çıkaran Aycan Kara, 10 gün sonra rahatsızlanınca ailesi tarafından Alaplı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Aycan Kara, tedavisinin ardından geri gönderildi ancak bir süre sonra fenalaşınca tekrar hastaneye götürüldü. Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne sevk edilen Aycan Kara, yoğun bakıma alındı. Tetanos tanısı konulan Aycan Kara, yoğun bakım ünitesinde 11 gün süren yaşam savaşını önceki gün kaybetti.

Olaydan 21 gün sonra yaşamını yitiren Aycan Kara, İstanbul’da toprağa verildi.

Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Dr. Dilek Okyay, tetanosta erken teşhisin önemli olduğunu belirterek,

"Ayağına çivi batması sonucu 10 gün sonra kliniğimize tetanos teşhisiyle başvurdu. Geldiğinde kasılmaları mevcuttu. 11 gün hastanemiz yoğun bakımında takip edildi. Ne yazık ki etkin tedavilere rağmen kızımızı kaybettik. Tetanos ölüm oranı yüksek bir hastalık. O yüzden tüm vatandaşlarımızın bu konuda dikkatli olması gerekmektedir. Ölüm oranı yüksek fakat aşılamayla önlenebilen bir hastalık. Etkin aşılanma ve erken sağlık kuruluşuna başvuru tetanos hastalığında önemlidir. Bunu dikkate almak önemlidir" dedi.

Anahtar Kelimeler:

bulent ecevit universitesi aycan kara

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Halk Sağlığı Haftası Emine Alp Meşe prostat kanseri mantar onkoloji üroloji hekim hasta doktor saglik uygulama tebligi noroloji turk noroloji dernegi prof. dr. serefnur ozturk Düzce Üniversitesi Halil İbrahim Uğraş Eskişehir Şehir Hastanesi Yaşar Bildirici açık kalp ameliyatı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Yiğit Akın Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi kızamık salgını dünya sağlık örgütü dsö Bülent Ecevit Üniversitesi Aycan Kara sağlıkta şiddet Sason Devlet Hastanesi SUT Zehra Zümrüt Selçuk kanser onkoloji yapay damar Dr. Sami Ulus Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mehmet Taşar Halk Sağlığı Haftası Metin Hasde vejetaryen kalp rahatsızlığı travma sonrası stres bozukluğu PTSD Hyaluronik asit hidrolik asit Şeyma Subaşı sahte doktor muayenehane Hasne Haşur tıbbi cihaz Üniversite Hastaneleri Birliği Sağlık Bakanı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şehir hastanesi Karapınar Devlet Hastanesi Özcan Yaşar Suat Uğur
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
05/09-08/09 6. DOD Dermatoloji Gündemi DERMATOLOJİ SAKA
12/09-13/09 SCAI Menata Mentor Course-SCAI 2019 KALP VE... İSTA
14/09-14/09 7. Multidisipliner Nöroendokrin Tümör Sempozyumu NÖROLOJİ ANKA
11/09-14/09 World Congress of Perinatal Medicine KADIN... İSTA
12/09-15/09 10. Ulusal Haseki Tıp Kongresi ve 9. Haseki Hemşirelik Sempozyumu HEMŞİRELİ... SAKA
20/09-20/09 7. Geriatri Günleri GERİATRİ İZMİ
19/09-22/09 14. Ulusal Genç Yaşam ve 4.Klinik Romatoloji Kongresi ROMATOLOJİ KIBR
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.