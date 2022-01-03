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2 milyonda bir ihtimal: ABD’de bir anne, ikiz bebeklerini farklı yıllarda doğurdu
ABD’nin California eyaletinde bir kadın 2021’i 2022’ye bağlayan yılbaşı gecesi 15 dakika arayla ikiz doğum yaptı. Böylelikle biri kız, diğeri erkek olan bebekler farklı gün, ay ve yıllarda doğmuş oldu. Hastane yönetimi olayı 2 milyonda bir ihtimal olarak niteledi.
2 milyonda bir ihtimal: ABD’de bir anne, ikiz bebeklerini farklı yıllarda doğurdu
03 Ocak 2022 11:30 - ntv.com.tr
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ABD’de yayınlanan haftalık magazin dergisi People, California eyaletinde yaşayan bir kadının ikiz çocuklarının yılbaşı gecesi 10 dakikayı aşkın bir süre içerisinde art arda doğurduğunu yazdı.

Habere göre, Fatima Madrigal ve Robert Trujillo’nun bebekleri Salinas kentindeki Navidad Tıp Merkezi'nde dünyaya geldi. Çiftin kızı, oğullarından sadece 15 dakika sonra doğdu.

2 milyonda bir

Hastane tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, "Natividad, Aylin Yolanda Trujillo'yu bölgenin 2022'nin ilk bebeği olarak karşıladı!. İkizi Alfredo Antonio Trujillo, 31 Aralık Cuma günü saat 23:45'te 15 dakika erken doğdu, yani doğum günleri farklı bir gün, ay ve yıla denk geliyor:2 milyonda bir şans!" açıklamasını yaptı.

Anne: Çok şaşkın ve mutluyum

Madrigal, "İkiz olmaları ve farklı doğum günlerine sahip olmalarından dolayı çok şaşkınım. Aynı zamanda çok mutluyum” dedi. 

Doğumu gerçekleştiren Dr. Ana Abril Arias ise olayı, "Kariyerimin en unutulmaz doğumlarından biri" olarak nitelendirdi.

Öte yandan, benzer şekilde, ayrı bir nadir olayda, Indianalı bir kadının ikizleri 2019 yılını 2020’ye bağlayan gecede sadece 30 dakika arayla farklı gün, ay ve on yıllarda doğdu.

Anahtar Kelimeler:

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