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2 Temmuz koronavirüs tablosu...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel corona virüsü tablosunu açıkladı. Tabloya göre, bugün 17 kişi hayatını kaybederken, bin 186 yeni vaka tespit edildi. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptğı paylaşımda "Burdur ve Gümüşhane’de 2 gündür yeni vaka yok. En çok vaka olan 5 il: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Bursa. Toplum sağlığı için risk yansıtan görüntüler artıyor: Bugün, medyada, yolcular arasında sosyal mesafenin sıfırlandığı taşıt haberleri yer aldı" ifadelerini kullandı.
2 Temmuz koronavirüs tablosu...
02 Temmuz 2020 23:03 -
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından güncel corona virüsü tablosunu açıkladı. Tabloya göre, bugün yapılan 49 bin 714 testle beraber toplam test sayısı 3 milyon 483 bin 677’ye ulaştı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 17 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 5 bin 167’ye yükseldi. Tespit edilen bin 186 vakayla beraber toplam vaka sayısı da 202 bin 284’e çıktı.

2 Temmuz corona tablosuna göre, bin 543 hastanın daha iyileşmesiyle toplam sağlığına kavuşan kişi sayısı 176 bin 965’e yükseldi.

Öte yandan toplam yoğun bakım hasta sayısı bin 67, toplam entübe hasta sayısı da 372 oldu.

Anahtar Kelimeler:

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