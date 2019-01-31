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2 yıllık Mersin Şehir Hastanesi analizi: 5,5 milyon kişiye sağlık hizmeti
Türkiye'de kamu-özel sektör iş birliğiyle yaptırılan ve 2 yıl önce açılışı gerçekleştirilen Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bugüne kadar 700 bini yatarak tedavi gören olmak üzere 5,5 milyon kişiye sağlık hizmeti sunuldu
2 yıllık Mersin Şehir Hastanesi analizi: 5,5 milyon kişiye sağlık hizmeti
31 Ocak 2019 - AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 3 Şubat 2017'de açılışı yapılan bin 300 yatak kapasiteli Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi hizmette iki yılı geride bıraktı. 

Kentte 374 bin metrekare kapalı alanda, 280 poliklinik, 210 yoğun bakım, 53 ameliyathane, 30 diyaliz, 50 kemoterapi salonu ve 10 yataklı yanık ünitesi gibi çok sayıdaki alanda hizmetin verildiği hastanede, hasta sayısı da günden güne arttı.

Hastanede, 2 yıllık sürede 700 bini yatarak tedavi gören hasta olmak üzere 5,5 milyon kişiye hizmet verildi.

"Şehir hastanelerinde sağlıkla ilgili her türlü ihtiyaç karşılanabiliyor"

Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehir hastanelerinin Türkiye'de sağlıkta dönüşümde önemli bir yerinin olduğunu söyledi.

Şehir hastanelerinde sağlıkla ilgili her türlü ihtiyacın karşılanabildiğini aktaran Bahçacı, "Şehir hastanelerimiz geniş hizmet alanları, modern cihazlarla ve güçlendirilmiş kadrolarıyla insana hizmetin en iyi şekilde sunulduğu merkezlerdir." dedi.

Hastanenin sadece Mersin'e değil, çevre illere de hizmet verdiğini ifade eden Bahçacı, şöyle konuştu:

"İki yıl içerisinde 700 bini yatan hasta olmak üzere toplamda 5,5 milyon vatandaşımız hizmet aldı. Hastanemizin yatak doluluk oranı yıl ortalamasında yüzde 81. Yoğun bakımlarımız da yüzde 100 dolulukla çalışmakta. Şehir hastanemizde yatan hastaların memnuniyet oranı yüzde 98, ayakta tedavi gören hastaların memnuniyet oranı da yüzde 96,5 ve acil servis hastalarında da yüzde 95,5 memnuniyet oranı var. Sağlıkta hizmet sahasında vatandaş memnuniyetinin bu derece yüksek olması, hem hastanemiz hem de sağlık sistemi açısından çok önemli rakamlar."

Bahçacı, yurt dışından da vatandaşların hastanelerinde tedavi edildiğini belirterek, "Yurt dışından geçtiğimiz yıl 500'ün üzerinde vatandaş gelip hastanemizde tedavi oldu. Bu da bütçemize sağlığın ihracatı olarak girmiş oldu." diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Bahçacı, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin diğer illerdeki hastanelere de örnek olduğunu sözlerine ekledi. 
 

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0
1) baydın sinal (narkozcu)
31.01.2019 15:40:48
almanyada bir hastanede asla bu kadar çok hasta bakılmaz. malesef türkiyede doktorun tek derdi performans olduğu için zibil gibi hasta bakıyor. Bu arada bugün yaptığım 3500 yorumun sadece 220 si yayınlandı, gerçekleri hazmetmeyi öğrenin lütfen. Bir alman çok zeki ve kültürlü olduğu için kendi kendinin doktorudur zaten. Öyle kolay kolay doktora gelmez.
People
6
2) bozeren (nş uz dr)
31.01.2019 15:30:12
mersin'e atom bombası mı düştü, yoksa sağlık sistemi çok mu başarısız oldu da bu kadar fazla hasta geliyor oraya?
People
8
3) aydin sinal (hekim)
31.01.2019 12:41:36
mersin köyleri kazalariyla 1 milyon 700 bin nufus iki senede ki hasta sayisi nufusun 3 misli sadece yatan hasta nufusun yarisi.dünyada böyle calisan bir hastahane varmi bilmem ? anlamadigim mersinin tümü bir salgin hastalik tehlikesi altindami?
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