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20 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı için tercihler başladı
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün "KPSS 2021/10 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına tercih işlemlerini başlatıyoruz. Tercihlerinizi 16-22 Aralık arasında http://ais.osym.gov.tr‘den yapabilirsiniz" dedi.
20 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı için tercihler başladı
16 Aralık 2021 11:56 - MEDİMAGAZİN
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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün yaptığı duyuruda  "KPSS 2021/10 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına tercih işlemlerini başlatıyoruz. Tercihlerinizi 16-22 Aralık arasında http://ais.osym.gov.tr‘den yapabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

ÖSYM'nin internet sayfasından yapılan duyuruya göre:

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar Sağlık Bakanlığı KPSS-2021/10 Tercih Kılavuzuna saat 11.30'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar, tercihlerini 16 - 22 Aralık 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 22 Aralık 2021 tarihinde saat 23.59'a kadar yapabileceklerdir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2021/10 Tercih Kılavuzu kurallarına göre,ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır.Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI
 

Sağlık Bakanlığı KPSS-2021/10 Tercih Kılavuzu

Anahtar Kelimeler:

saglik bakanligi sozlesmeli personel alimi tercih islemleri osym

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