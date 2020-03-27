20 doktor bir günde Türkçe'ye çevirdi! Koronavirüs hastalarında bilinç kaybı detayı...

Çin’in Zhejiang Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Tingbo Lang ve ekibi tarafından hazırlanan “Kovid-19 Önleme ve Tedavi El Kitabı” bu ülkede korona virüsün tedavisine yönelik en önemli kaynak olarak kabul ediliyor.

Milliyet'te yer alan habere göre; Kovid-19’un tedavisi ile etkileşimleri, hastalığın seyri ve tüm tıbbi bilgilerin yer aldığı 83 sayfalık kitapçık, Türkiye’deki 20 kişilik bir doktor grubu tarafından bir gün içinde İngilizce'den Türkçe'ye çevrilerek tıp camiasına kazandırıldı.

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen doktorlar, kendi aralarında her kişiye iki sayfa düşecek şekilde paylaşım yaparak, kitapçığı bir gün gibi bir sürede Türkçe olarak hazırladıkları bilgisini paylaştı.

Kitapçıktaki çeviri notu başlıklı kısımda, “Dünyayı saran Kovid-19 salgını ile mücadele edebilmek için birbirini tanımadan kısa sürede bir araya gelen ve yoğun bir mesai içine giren, hiçbir kâr amacı gütmeden faydalı olmak gayesi ile çok kısa bir sürede önlem, tanı ve tedavi açısından çok değerli tecrübelerin Türkçeye kazandırılmasını sağlayan tüm değerli yazarlarımıza emekleri için sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Büyük bir özveri ve emek ile çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza kolaylıklar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Hastaların ruhsal durumlarının taburcu edilmeden önce dikkatle izlenmesinin belirtildiği kitapçıkta, hastalarla yüz yüze veya görüşme ile terapi yapılması gerektiğine de yer verilirken şu bilgiler aktarıldı:

“Hafif hastalar için psikolojik müdahale önerilir. Kendi kendine psikolojik denge ayarlaması, nefes egzersizi ve farkındalık eğitimini içerir. Orta ila şiddetli hastalar için ilaç ve psikoterapi kombinasyonuyla müdahale ve tedavi önerilmektedir. Hastanın ruh halini ve uyku kalitesini artırmak için antidepresanlar, anksiyolitikler ve benzodiyazepinler reçete edilebilir.”

Çinli uzmanların hazırladığı “Kovid-19 Önleme ve Tedavi El Kitabı” başlıklı çalışmada dikkat çeken detaylar arasında, tanı almış Kovid-19 vakalarının psikolojik durumları ile uygulanacak tedavilerin olduğu bölüm de bulunuyor. Çinli uzmanlar, tanısı doğrulanmış Kovid-19 hastalarında genellikle kızgınlık ve üzüntü, yalnızlık ve çaresizlik, depresyon, anksiyete, fobi ve uykusuzluk gibi belirtiler görüldüğüne dikkat çekerek şu uyarılarda bulundular:

“Bazı hastalarda panik atak görülebilir. İzolasyon ünitelerindeki psikolojik değerlendirmeler, tanısı doğrulanmış Kovid-19 hastalarının yüzde 48’inin erken dönemde strese karşı çeşitli duygusal tepkiler sergilediğini göstermektedir. Kritik hastalar arasında deliryum oranı yüksek olarak bildirilmiştir. Bilinç kaybı olgusu bile bildirilmiştir.”