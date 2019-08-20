SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
'2012'den bu yana tütün kontrolünde geriledik'
Prof. Dr. Dağlı, Küresel Erişkin Tütün Araştırması 2016 yılı sonuçlarını, "Sonuçlar, ne yazık ki 2012'den bu yana tütün kontrolünde gerilediğimizi kanıtlıyor." şeklinde değerlendirdi
'2012'den bu yana tütün kontrolünde geriledik'
20 Ağustos 2019 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Sağlığa Evet Derneğinin yazılı açıklamasında görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Elif Dağlı Dünya Sağlık Örgütü, ABD Hastalık Kontrol Merkezi ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle tütün kullanım sıklığını ölçmek için yapılan Küresel Erişkin Tütün Araştırması'nın, Türkiye'de 2008, 2012 ve 2016'da uygulandığını hatırlattı.

Dağlı, kamuoyu ve bilim dünyası tarafından 3 yıl beklenen 2016 yılı araştırma sonuçlarının açıklandığını aktararak, şöyle devam etti:

"Araştırmaların sonuçlarına göre Türkiye'de 2008 yılında erkeklerin yüzde 47,9'u, kadınların yüzde 15,2'si olmak üzere erişkin nüfusun yüzde 31,2'si tütün kullanmaktaydı. 2012'ye gelindiğinde ise erkeklerin yüzde 41,5'i, kadınların yüzde 13,1'i, toplamda ise erişkin nüfusun yüzde 27,1'i tütün ürünü kullanıyordu. Yani 2008- 2011 arasında uygulanan etkili tütün kontrol politikaları sayesinde geçen zaman içerisinde erişkin tütün kullanma oranını geriletmişti. Hatta her gün düzenli olarak sigara içenlerin oranı erkeklerde yüzde 37,3'e, toplam erişkin nüfusta ise yüzde 23,8'e kadar düşürülmüştü. Söz konusu araştırma ne yazık ki 2012'den bu yana tütün kontrolünde gerilediğimizi kanıtlıyor. Araştırma verilerine göre, erişkin nüfusta tütün kullanma oranı erkeklerde yüzde 44,1, kadınlarda yüzde 19,2, toplam erişkin nüfusta ise yüzde 31,6'dır."

Araştırma sonuçlarını büyük bir üzüntüyle karşıladıklarını ifade eden Dağlı, şunları kaydetti:

"Ancak şaşırmıyoruz. Çünkü bu alanda yetkin olan sivil toplum örgütleri olarak son yıllarda her fırsatta Türkiye'nin tütün kontrol mücadelesinden vazgeçtiğini ve bu vazgeçişin yurttaşlar için ölüm ve hastalık anlamına geldiğini vurguluyorduk. Ne acı ki sözlerimiz, Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Bakanlığı ve ABD Hastalık Kontrol Merkezinin ortak araştırmasıyla da doğrulanmıştır. Şimdi bir kez daha bu mücadeleye yeniden ve dünden daha kötü bir noktadan başlamak zorundayız. Kamu otoritesi, tütün kontrol mücadelesinde yetkin ve bilimsel liyakatle çalışan ve her zaman doğrudan yana taraf olan sivil toplum örgütleriyle ortak çalışmayı ve mücadele etmeyi kabul etmelidir. Aksi halde kazanan tütün şirketleri olacaktır."

"Sigara bağımlılığının arttığı görülmektedir"

Sağlığa Evet Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Osman Elbek de 2016 itibarıyla Türkiye'de 19,2 milyon kişinin tütün ürünü kullandığını, araştırmanın işaret ettiği değerlerin hem 2012'de elde edilen başarıdan hem de 2008'deki durumdan daha kötü olduğunu belirtti.

Her gün düzenli sigara içenlerin oranının, araştırmaya göre arttığını dile getiren Elbek, şöyle devam etti:

"2012 yılında bu değerlerin sırasıyla yüzde 37,3 ve yüzde 23,8 olduğunu dikkate aldığımızda 2012'den sonra hem erkek hem de kadın cinsiyette anlamlı ölçüde sigara bağımlılığının artığı görülmektedir. Ortalama sigaraya başlama yaşında ise 2008 yılından sonra değişiklik olmamıştır. 2008-2016 arası dönemde yapılan bütün araştırmalarda 16-17 yaş arasında sigaraya başlandığı görülmektedir. Anlaşılan geçen 8 yıllık dönemde bu konuda da bir başarı sağlanamadığı görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler:

tutun kullanimi elif dagli sagliga evet dernegi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
bulaşıcı hastalık Sağlık Bakanlığı devlet hizmet yükümlülüğü doktor tabip Sağlık Bakanlığı veteriner hekim hayvan hırsızlığı Afyonkarahisar Kamu Hastaneleri Birliği Kadir Gökhan Saçkan Adnan Menderes Üniversitesi I.I. Mechnikov Üniversitesi tıp fakültesi gebelik Polat Dursun Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği tütün kullanımı Elif Dağlı Sağlığa Evet Derneği egzersiz spor endokrinoloji Okan Bülent Yıldız omega 3 amerikan kalp derneği Ann Skulas-Ray FETÖ üniversite yükseköğretim sağlıkta şiddet Metin Sarıkaya Pfizer Sinan Atlığ emekli doktor İnayet Dikim Korkut turk anesteziyoloji ve reanimasyon dernegi Sağlık Hizmet Sunucularının Basamaklandırılması Hakkında Genelge kadın doğum uzmanı Fernando Cunha diş hekimi Mustafa Bulat malpraktis gaita nakli diyabet Hasan Aydın endokrinoloji Kozyatağı Hastanesi
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
28/08-29/08 Çocuklarda Motilite Bozuklukları Sempozyumu ÇOCUK... İSTA
27/08-31/08 20. Ulusal Anatomi Kongresi ANATOMİ İSTA
05/09-08/09 6. DOD Dermatoloji Gündemi DERMATOLOJİ SAKA
12/09-13/09 SCAI Menata Mentor Course-SCAI 2019 KALP VE... İSTA
14/09-14/09 7. Multidisipliner Nöroendokrin Tümör Sempozyumu NÖROLOJİ ANKA
11/09-14/09 World Congress of Perinatal Medicine KADIN... İSTA
12/09-15/09 10. Ulusal Haseki Tıp Kongresi ve 9. Haseki Hemşirelik Sempozyumu HEMŞİRELİ... SAKA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.