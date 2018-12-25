2017 tıbbi atık istatistikleri açıklandı: 86 bin ton

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı tıbbi atık istatistiklerini açıkladı. Buna göre; tıbbi atık istatistikleri kapsamında 2017 referans yılı verileri ilk kez Çevre ve Şehircilik Bakanlığı idari kayıtları kullanılarak üretildi. Çalışmada, 2017 yılı sonu itibari ile faaliyette olan bin 525 sağlık kuruluşu kapsanmış olup 85 bin 987 ton tıbbi atığın ayrı toplandığı tespit edildi.

Tıbbi atığın yüzde 12,4'ü yakma tesislerine gönderilerek bertaraf edildi

Toplam tıbbi atığın yüzde 87,6'sı sterilize edilerek depolama alanlarına, yüzde 12,4'ü ise yakma tesislerine gönderilerek bertaraf edildi.

Tıbbi atığın yüzde 40,4'ü üç büyükşehirde toplandı

Toplam tıbbi atığın yüzde 25,1'inin İstanbul, yüzde 8,7'sinin Ankara, yüzde 6,6'sının ise İzmir'deki sağlık kuruluşlarında toplandığı tespit edildi.